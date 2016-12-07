Рим, 7 декабря, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама провел встречу с уходящим премьер-министром Италии Маттео Ренци, чтобы поговорит о референдуме 4 декабря, а также заверить его в том, что Италия будет оставаться близким союзником США и впредь, сообщает 7 декабря Reuters.

Whitehouse.gov Маттео Ренци и Барак Обама

Обама сказал Ренци, что отношения двух стран основаны на общности целей, а именно в вопросах об изменении климата, кризиса в миграционной политике, глобальной безопасности и свободной торговли. Обама поблагодарил Ренци за конструктивную работу по этим проблемам.

Напомним, 4 декабря в Италии прошёл референдум, на котором граждане этой страны должны были решить вопросы об изменении функций верхней палаты парламента Италии. Реформу отвергли 60% граждан. Плебисцит был инициирован Ренци, который заявил о своём намерении уйти в отставку, если референдум будет провален. Ранее планировалось, что премьер-министр покинет свой пост 5 декабря, однако президент Италии Маттарелла, попросил Ренци остаться до принятия бюджета на 2017 год, предполагается, что отставка произойдет 9 декабря.