Скопье, 7 декабря, 2016, 23:17 — ИА Регнум. Экс-премьер Македонии Никола Груевский планирует вернуть свой пост по итогам парламентских выборов 11 декабря, сообщает 7 декабря Reuters.

European People's Party Никола Груевски

Если партия Груевского победит на выборах, то это создаст проблему для ЕС, с его стратегией болезненных реформ для балканских стран, в обмен на помощь.

Груевский, руководивший Македонией в течении десяти лет, ушел в отставку в январе 2016 года, под давлением оппозиции, обвинившей правительство в прослушивании телефонных разговоров, а также в многочисленных коррупционных скандалах.

ЕС уже давно критикует Груевского за недостаточную демократичность и небрежное отношение к идее верховенства закона, однако ЕС нуждается в Македонии в миграционном вопросе. Многие из беженцев с Ближнего Востока следуют через территорию Македонии.

«Это стало тестом для возможностей ЕС обуздать растущий авторитаризм в Юго-Восточной Европе», — заявил Джеймс Линдзи, старший научный сотрудник Лондонской школы экономики.

«Причиной всему этому стал миграционный вопрос. Как мне кажется, Македония отлично это усвоила и пользуется этим», — добавил Линдзи.

Статус Македонии в условиях миграционного кризиса существенно возрос, в то же время возможности ЕС в Скопье, напротив, ослабли, ввиду твердой позиции Греции по недопущению страны в ЕС и НАТО.