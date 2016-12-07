Москва, 7 декабря, 2016, 21:56 — ИА Регнум. На базе активов концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) могут быть созданы четыре дивизиона — военный, гражданский, сельскохозяйственный и вагоностроительный. Это предполагает план ВЭБа, который согласован с правительством, КТЗ и «Ростехом», пишут «Ведомости» со ссылкой источник, видевший документ.

На тракторном заводе

По словам источника газеты, ВЭБ получит контроль в головной компании холдинга ООО «МИГ КТЗ» за счет конвертации части долга. Активы КТЗ распределят по четырем компаниям (по числу дивизионов). По данным издания, в военный дивизион КТЗ могут войти, в частности, «Курганмашзавод», Зауральский кузнечно-литейный завод, «НИИ стали», в гражданский — агрегатный завод и завод промышленных тракторов в Чебоксарах, в сельскохозяйственный — Онежский тракторный завод, Владимирский моторо-тракторный завод, в вагоностроительный — канашский «Промтрактор-вагон».

ВЭБ, как предполагается, будет через МИГ КТЗ контролировать военный дивизион, а «Ростех» будет им управлять, говорит источник газеты. В гражданском дивизионе доля ВЭБа будет меньше 50% — контроль сохранится у собственников КТЗ. Кроме того, рассматривается вариант предоставления дополнительного финансирования концерна «для недопущения дефолта и банкротства ключевых предприятий концерна», говорится в публикации. Издание напоминает, что общий долг КТЗ перед ВЭБом — около 46 млрд рублей.

Отметим, что заседание наблюдательного совета по проблеме КТЗ состоится 15 декабря. Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор Чувашии Сергей Легостаев заявлял, что его «бросет в дрожь» при упоминании о тракторном концерне. Ему вторил вице-премьер Владимир Аврелькин, констатируя, что «это самая тяжёлая тема» для региона. Говоря о перспективах КТЗ, вице-премьер подчеркнул, что «мы ко всему готовы». В августе, с начала года на предприятиях концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) в Чувашии сократили 1,3 тыс. работников. Из оставшихся 8,6 тыс. сотрудников ежедневно выходили на работу только более 3 тыс. человек.

Напомним, сумма полученного КТЗ убытка в 2015 году превысила 7,3 млрд рублей, объём кредиторской задолженности — около 83 млрд рублей. По итогам I квартала 2016 года общая сумма убытка по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросла на 200 млн рублей и превысила 2,3 млрд рублей. По данным аппарата ГФИ по Чувашии, на 1 июня общая сумма задолженности предприятий концерна составляла 3,83 млрд рублей, в том числе по выплате заработной платы — 269 млн рублей, перед бюджетом по налогам и сборам — 1,311 млрд рублей, Пенсионным фондом — 1 млрд рублей, Фондом соцстраха — 82 млн рублей, за потребленные энергоресурсы — 1,168 млрд рублей.