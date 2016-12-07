Гаага, Нидерланды, 7 декабря, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге (Нидерланды) потребовал для бывшего начальника Главного штаба армии Республики Сербской генерала Ратко Младича пожизненного заключения. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщают сербские СМИ.

Rade Nagraisalović Протест боснийских сербов против суда над Млатко Радичем

5 декабря в Гаагском трибунале начались очередные слушания. Сегодня обвинение представило свои заключительные аргументы на слушаниях. Прокурор Артур Талди заявил, что доказательства, представленные в ходе судебного разбирательства, якобы показывают, что армия Республики Сербской под командованием генерала Младича «совершала преступления против мусульман и хорватов в ходе кампании этнической чистки».

Защита упирала на то, что генерал Младич пытался наказать виновных в зверствах, но обвинение эти доводы отвергает.

Слушания будут продолжены 15 декабря. Защита может представить свои доводы с 9 по 13 декабря.

Основное обвинение против Ратко Младича касается массового убийства боснийцев в Сребренице в 1995 году. Международный трибунал обвиняет Младича в том, что он несет личную ответственность за убийство по меньше мере 7500 боснийских мужчин и мальчиков в Сребренице после того, как город заняли войска боснийских сербов. После подписания Дейтонских соглашений, положивших начало расчленению Сербии, Младич какое-то время открыто жил в Белграде, но исчез после ареста в 2001 году бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.

В 2011 году Младич был арестован в Сербии, где он жил все это время под другим именем.