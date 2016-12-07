Москва, 7 декабря, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Причиной отмены нескольких рейсов авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта «Шереметьево» являются аномальные погодные условия. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Здесь опровергли утверждения ряда блогеров о том, что причиной отмены рейсов стали «коммерческие интересы». Напомним, в интернете распространялась информация, что «Аэрофлот» объединяет рейсы, чтобы избежать низкой загрузки воздушных судов, в ущерб удобству своих пассажиров.

«rooster133» Снег в аэропорту

В пресс-службе авиаперевозчика напомнили, что 1, 3, 5 и 6 декабря в московском регионе отмечались облачность, туман снег, метель и сильный ветер. Из-за закрытия одной из взлетно-посадочной полос «Шереметьево» на чистку от снега пропускная способность аэропорта снизилась, в связи с чем авиакомпания приняла меры для предотвращения транспортного коллапса и откорректировала планы полеты. Это позволило аэропорту справиться с обслуживанием рейсов в усложнившихся условиях и уменьшить неудобства для пассажиров, которые могут изменить свои планы и избежать ненужного скопления в аэропорту.

Как подчеркнули в пресс-службе «Аэрофлота», заявления о том, что компания отменяет рейсы в связи с низкой загрузкой своих воздушных судов «могут расцениваться лишь как попытки оказать отрицательное воздействие на имидж и популярность ведущей авиакомпании России». Здесь напомнили, что процент загрузки пассажирских кресел в «Аэрофлоте» устойчиво растет и достиг с января по октябрь 2016 года 82,0%.