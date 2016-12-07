Москва, 7 декабря, 2016, 18:34 — ИА Регнум.



PD-USER Кукиш

Приостановление компенсаций по сбережениям, помещенным на вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, будет продлено. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении.

Согласно закону от 1995 года, государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений граждан, помещенных на вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, на вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года. Предполагается, что восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется, исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

При переводе всех гарантированных государством сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объём средств, необходимый на их погашение, в 2017 году оценивается в 41,5 трлн рублей, в 2018 году — 43,4 трлн рублей, в 2019 году — 45,1 трлн рублей, подсчитали в правительстве РФ.

В связи с отсутствием финансирования и законодательной области применения долгового рубля (федеральные законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и порядок их обслуживания, не приняты) законопроектом откладывается возможность компенсаций советских вкладов до 1 января 2020 года.