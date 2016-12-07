Москва, 7 декабря, 2016, 18:28 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

МРОТ в России будет повышен с 1 июля 2017 года до 7,8 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

Законом предполагается установление МРОТ с 1 июля 2017 года в сумме 7,8 тыс. рублей, что будет означать рост действующей сейчас величины МРОТ (7,5 тыс. рублей) на 4%. По расчетам правительства, повышение МРОТ в 2017 году коснется около 900 тыс. работников.

Индексация МРОТ на 4% обусловлена прогнозными показателями инфляции, которые должны в 2017 году составить 4%. Для приведения зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях в соответствие с новым МРОТ потребуется в 2017 году дополнительно около 5,2 млрд рублей, в том числе 3,45 млрд рублей из региональных бюджетов.

При этом Госдума намерена создать рабочую группу с привлечением участников социального партнерства в рамках российской трехсторонней комиссии с тем, чтобы выработать конкретные предложения по доведению МРОТ до размеров прожиточного минимума, рассказал первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко («Единая Россия»).

«Принимая решение об очередном повышении МРОТ, мы принципиально договариваемся о том, что в течение этого года выработаем механизмы приведения МРОТ к прожиточному минимуму», — сказал вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»).