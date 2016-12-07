Вашингтон, 7 декабря, 2016, 17:52 — ИА Регнум. МАГАТЭ начинает обмен технологиями между странами, которые используют расплав солей в умеренной атомной реакции жидкого топлива, вместо воды и твердого топлива. В свою очередь, биржа предлагает поддержку со стороны инвесторов — бывшего крупнейшего акционера компании Microsoft Билла Гейтса и основателя платежной программы PayPa Питера Тиля. Они поддерживают развитие новых моделей ядерных реакторов как более безопасные и дешевые. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Pixabay.com АЭС

В США ускоряется процесс устаревания атомных станций, а хозяйственные объекты все чаще склоняются в сторону использования более дешевого природного газа и возобновляемых источников энергии. Сегодня 18 американских АЭС выведены из эксплуатации, еще около шести АЭС грозит закрытие по экономическим причинам. Так, к 2030 году, пишет издание, будет волна выхода на пенсию атомных станций. То есть в стране продолжит снижаться количество крупнейших энергоисточников с самим низким уровнем выбросов энергии, что ставит под угрозу борьбу с глобальным потеплением.

Как отметил глава управляющий директор компании Moltex в Лондоне Рори О'Салливан, технологии, используемые в современных реакторах, никогда не были экономными. Новые разработки имеют большой потенциал для того, чтобы разрушить всю энергетическую систему. По мнению О'Салливана, хозяйственные объекты в будущем будут более масштабно использовать ветровую и солнечную энергетику, что повлечет за собой уменьшение спроса на электроэнергию от АЭС.

Жидкосолевые реакторы (MSR) функционируют при нормальном атмосферном давлении, в отличие от большинства реакторов, которые работают на воде в умеренных ядерных реакциях внутри массивной оболочки сосудов. Это крайне важно в случае аварии. Глава МАГАТЭ в области развития ядерной энергетики Стефано Монти заявил, что у жидлосолевых реакторов есть «некоторые очень интересные особенности безопасности». Поэтому обмен технологиями, организованный МАГАТЭ, может помочь инженерам стандартизировать эти разработки и аппараты «ближнесрочного развертывания».

Важно также, что при использовании этих реакторов отпадает необходимость в дорогостоящей герметизации сосуда, построенного вокруг реакторов с водой под давлением. Сторонники MSR утверждают, что такие реакторы могут быть построены с гораздо меньшими финансовыми затратами и могут быть развернуты в более компактной и модульной конструкции.

Основатель и главный исполняющий директор компании Transatomic Power Corp., массачусетский разработчик конструкции жидкосолевых реакторов при поддержке Фонда Тиля, 32-летняя Лесли Деван (Leslie Dewan) представила свою разработку в МАГАТЭ в сентябре этого года, а также в Департаменте по энергетике США для того, чтобы построить соответствующий прототип в Айдахо.

«Я всегда была защитником природы, и я думаю, что ядерная энергетика является одним из наиболее важных способов получения безуглеродной электроэнергии», — сказал Деван, добавив, что атомная энергия дешевле, чем угольная.

Издание также отмечает, что избранный президент США Дональд Трамп является сторонником ядерных технологий и считает, что АЭС играют важную роль для страны. Ранее Трамп заявлял, что Конгресс работает над законом, который бы ускорил развитие и внедрение передовых ядерных технологий.

Однако не все поддерживают идею жидкосолевых реакторов. Скептики опасаются, что соответствующий закон будет принят. Они считают, что MSR вызывает много вопросов по поводу охраны и безопасности, а регулирующим органам придется потратить много времени и других ресурсов для решения этих проблем.

Кроме того, компания Transatomic, специализирующая на жидкосолевых реакторах и предлагающая полностью заменить ими легководные реакторы, может сыграть главную роль в стагнации американской атомной отрасли. А это позволит Китаю и России догнать США в этой области, приводит Bloomberg слова экс-директора Департамента энергетики США Кена Луонго (Ken Luongo).

Напомним, что, поданным МАГАТЭ за 2015 год, доля электроэнергии, получаемой от АЭС, составила 19,5% от всего количества. Атомная энергетика Соединенных Штатов является крупнейшей в мире по вырабатываемой энергии. Сегодня в стране работают 99 ядерных реакторов, отключены 34, строится всего четыре новых энергоблока общей мощностью 5 ГВт.

Справка ИА REGNUM :

Технология расплавленных солей разрабатывалась еще в 40-е годы ХХ века. История развития технологии ядерного реактора MSR на расплавленных солях началась в конце 1940-х годов исследованиями возможности использования ядерных реакторов с жидким топливом на основе солей фторидов в Окриджской национальной лаборатории (штат Теннесси). В 1954 году был построен Aircraft Reactor Experiment (ARE), прототип авиационного реактора мощностью 2,5 МВт. Он стал первым в мире на топливе из расплава солей — фторида натрия и тетрафторидов циркония и урана. Он проработл девять дней. На основе реактора ARE американцы разработали экспериментальную авиационную ядерную силовую установку HTRE (Heat Transfer Reactor Experiment.

В конце 50-х годов мотивация использования ядерных реакторов MSR в военных целях была утрачена. Но опыт реализации программы ANP забыт не был, развитие этой технологии было переориентировано на мирное использование. Работы продолжались по программе «Molten Salt Reactor Experiment» (MSRE) в 60-е годы и «Molten Salt Breeder Reactor» (MSBR) — в конце 1960-х и в начале 1970-х годов. Основной целью программ была демонстрация надежности работы ядерного реактора на расплаве солевого ядерного топлива.

Одно из главных достоинств жидкосолевого реактора — невозможность аварии с разрушением активной зоны. В случае аварии реактор выполнил бы роль теплоносителя первого контура. Вообще такие реакторы обладают множеством преимуществ. Например, низкое давление в реакторе позволяет использовать дешевый корпус, высокая температура позволяет использовать обычные турбины от тепловых электростанций, можно непрерывную замену горючего, радиоактивный износ материал меньше, топливаня эффективность высока и другое.

Без недостатков тоже не обходится. Например, для жидкосолевых реакторов надо организовывать переработку топлива на АЭС, коррозия от расплава солей более высока, а затраты для ремонта первого контура намного выше по сравнению с ВВЭР и другое.