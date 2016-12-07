Краснодар, 7 декабря, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В Краснодарском крае растет количество объектов, приспособленных для маломобильных граждан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 7 декабря, в текущем году на реализацию мероприятий краевой госпрограммы «Доступная среда» из бюджетов разного уровня было направлено 130 млн рублей.

Onf.ru Доступность соцобъектов для инвалидов

Более половины из них — почти 70 млн рублей — поступили из федеральной казны, краевой бюджет выделил 54,5 млн рублей, остальные — средства муниципальных бюджетов.

На эти деньги было приобретено оборудование для шести реабилитационных центров инвалидов, а также современное оборудование для кинопоказов с субтитрами в пяти кинотеатрах края и для организации круглосуточного диспетчерского центра связи для глухих.

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Среду для инвалидов на Кубани делают доступной, но система даёт сбои

Уже до конца текущего года доступными для инвалидов на Кубани станут 95 наземных пешеходных переходов и 65 остановочных пунктов. Свыше 20 единиц общественного транспорта оснастят оборудованием для перевозки инвалидов по зрению и слуху. В муниципалитетах завершат обустройство 45 приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в числе которых управления и учреждения соцзащиты, центры занятости населения, учреждения здравоохранения, образования и культуры, спортивной направленности.

По данным краевого министерства труда и социального развития, в текущем году доля доступных для инвалидов объектов выросла по сравнению с предыдущим годом на 8,3%. Из 9104 обследованных органами социальной защиты населения объектов почти 54% доступны для всех категорий инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, более доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья станут и спортивные объекты в шести муниципалитетах региона. Две спортшколы переоборудуют в Славянском районе, две — в Кавказском районе, по одной школе в Новокубанском районе, Новороссийске, станицах Павловская и Каневская.