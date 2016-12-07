Санкт-Петербург, 7 декабря, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Строительство стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга в целом должно завершиться 26 декабря 2016 года. Планы по устранению вибрации выкатного поля стадиона будут согласованы с FIFA после 10 декабря. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, посетивший «Зенит-Арену» 7 декабря.

Gov.spb.ru Выкатное поле стадиона на Крестоввском острове Санкт-Петербурга

По словам Мутко, инженерное решение, которое должно устранить проблему излишней вибрации, уже готово, и оно не предполагает замену выкатного поля стационарным. Чиновник также подчеркнул, что не считает поставленную перед инженерами задачу снижения вибрации чересчур сложной.

«С 26 декабря стадион должен получить свидетельство о вводе в эксплуатацию», — отметил глава РФС. Ранее ту же дату называли представители Смольного.

Как сообщалось, 31 октября комиссия FIFA обнаружила превышение допустимой вибрации выкатного поля «Зенит-Арены» и сообщила, что без ее устранения футбольные матчи под эгидой FIFA на поле проводить нельзя.

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По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, возглавляющего штаб по достройке арены, стадион еще предстоит приспособить под спортивное использование, то есть поставить туда спортивно-технологическое, спортивно-медицинское оборудование, а также системы общественного питания. Кроме того, необходимо также обеспечить временную инфраструктуру для Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018 года.

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Напомним, после завершения строительства стадион на Крестовском острове передадут футбольному клубу «Зенит». Предполагается, что это произойдет до 25 января 2017 года.

Добавим, сегодня в Петербурге на Литейном проспекте, 26, открылся первый Центр регистрации и выдачи Паспортов болельщиков (FAN ID) чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. С его помощью фанаты смогут купить билеты на оба турнира, а также попасть в Россию без визы и бесплатно путешествовать между российскими городами-участниками и на общественном транспорте.