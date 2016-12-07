Воронеж, 7 декабря, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Нарушения при реализации программы по модернизации системы дошкольного образования в 2013—2015 годах выявили аудиторы Счетной палаты России в Воронежской области. Отчет о проверке размещен на сайте Счетной палаты 7 декабря, сообщает ИА REGNUM. Проверка проводилась за период 2013—2015 годов.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Согласно данным Счетной палаты, в общей сложности в Российской федерации в 2013—2015 годах на мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования из федерального бюджета было выделено 130 млрд рублей, из бюджетов регионов — 82,3 млрд рублей. В результате было создано более 1,1 млн мест. Плановое значение по созданию мест, предусмотренных Соглашениями о предоставлении субсидий, в 2013 году перевыполнено на 11%, в 2014 и 2015 гг. — не выполнено на 5 и 10,2%, соответственно. Однако в целом по России задача обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнена не была. «На 1 января 2016 года в очереди стояло 62 тыс. детей. На 1 ноября очередность увеличилась почти до 65 тысяч. Кроме того, в очереди находятся более 391 тысячи детей до 3 лет», — говорится в докладе. В Воронежской области исполнение составило более 100% от плана.

Вместе с тем, в ходе выездной проверки в регион был выявлен целый ряд нарушений. В частности установлено, что в нарушение СанПин обеспечение детей местами в детских садах происходило, в том числе, путем сокращения площади групповых комнат. В 2013—2015 годах количество таких детсадов увеличилось на 39 единиц, а групп — на 151 единицу. В нарушение действующего законодательства 51 сотрудник воронежских дошкольных учреждений не имеет среднего профессионального и высшего образования. В целом по России эта цифра составляет 10,3 тыс. человек.

В 2015 году стоимость создания одного места в дошкольном учреждении превысила расчетные показатели, предусмотренные в Соглашениях с регионами о предоставлении субсидий: за счет строительства — в восьми регионах, за счет остальных форм ввода мест — в двух.

В Воронежской области фактическая стоимость создания одного места за счет строительства почти на 300 тыс. рублей превысила установленную. Выявлены и случаи, когда создание одного места в дошкольных образовательных организациях за счет реконструкции и приобретения зданий оказалось более дорогостоящим, чем за счет строительства. Так, в 2014 и 2015 годах средняя стоимость одного места, созданного за счет приобретения, превысила стоимость одного места, созданного путем строительства, в 13 регионах, за счет реконструкции — в трех. Например, в Воронежской области стоимость создания одного места за счет приобретения на 37% выше, чем за счет строительства.

В рамках проверки в Воронежской области также выяснилось, что в ряде детских садов отсутствуют договоры на реагирование наряда полиции, контроль доступа на территории учреждений и система видеонаблюдения. Двум детсадам Воронежской области лицензия на осуществление образовательной деятельности была выдана при отсутствии у них правоустанавливающих документов на здание.

Также аудиторы выявили нарушения законодательства о контрактной системе, в частности необоснованное увеличение сроков исполнения муниципального контракта на поставку оборудования для детского сада на 1 год и 1 месяц, а также оплата работ, не предусмотренных условиями контракта. По данным нарушениям будет направлено обращение в Генпрокуратуру и письмо в антимонопольную службу Воронежской области.

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить информационное письмо в правительство Российской Федерации, Минобрнауки России, представление — губернатору Воронежской области, обращение — в Генеральную прокуратуру. Отчеты о результатах экспертно-аналитического и контрольного мероприятий будут направлены в палаты Федерального Собрания.