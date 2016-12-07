Краснодар, 7 декабря, 2016, 13:03 — ИА Регнум. В Краснодарском крае перед правосудием предстанут десять сотрудников Белореченской воспитательной колонии. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры 7 декабря, им придется ответить за смерть несовершеннолетнего осужденного.

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Обвинения работникам исправительного учреждения предъявлены по ряду статей. Так, четверо сотрудников отдела охраны, воспитатель Валерий Заднепровский и начальник воспитательной колонии Владислав Иванов, в том числе как организатор преступления, будут отвечать по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Помощнику начальника колонии Сергею Андриященко, оперативным сотрудникам Роману Берсеневу и Сергею Лабинскому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Еще двоих сотрудников охраны Арсена Шамхалова и Андрея Криволапова обвинили в превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

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17 сотрудников колонии на Кубани, где погиб подросток, лишились должностей

Инцидент, обернувшийся уголовным делом для сотрудников колонии, произошел в ночь с 24 на 25 ноября прошлого года. По незаконному указанию и.о. начальника Белореченской воспитательной колонии помощник начальника колонии Андриященко беспрепятственно пропустил на территорию пеницитарного учреждения сотрудников отдела охраны. Последние должны были провести «воспитательные беседы» с только что прибывшими в колонию семью осужденными.

Однако беседой дело не закончилось. В ход пошли кулаки и спецсредства. Сотрудники охраны избивали заключенных, которые не оказывали никакого сопротивления, заставляли их выполнять физические упражнения и выкрикивали оскорбительные выражения в их адрес.

В результате молодые люди получили серьезные телесные повреждения — гематомы, ушибы, ссадины и кровоподтеки. Одному из них был причинен вред здоровью средней тяжести. 16-летний осужденный в ходе избиения старшим инспектором и начальником караула получил черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, от которых скончался в больнице.

Объем уголовного дела составил 24 тома, обвинительного заключения — более тысячи листов. В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено межрайонный прокурором для рассмотрения по существу в Белореченский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, после гибели подростка в Белореченской воспитательной колонии и последующей служебной проверки были уволены 17 сотрудников исправительного учреждения, еще ряд получили различные дисциплинарные взыскания. Инцидент стал причиной масштабной проверки во всех воспитательных колониях России.