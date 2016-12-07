Москва, 7 декабря, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Провести расследование событий «лихих 90-х» предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Почему бы не провести честное расследование этой преступной политики «лихих 90-х»? И заявить всем: не может функционировать на теле страны так называемый «Ельцин центр», — заявил лидер КПРФ.

«Ельцин-центр» создан на основании федерального закона «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий», который был принят в 2008 году. Всего на его создание было потрачено порядка 7 млрд рублей. Из них часть — инвестиции и пожертвования.

Площадь Президентского центра — 22 тысячи кв. метров, в нем расположены образовательный и детский центры, галерея, конференц-зал, музей, архив, медиатека. Ядром «Ельцин-центра» является музей первого президента России.

Против открытия центра постоянно выступали представители КПРФ. по их мнению, политический курс Ельцина привел к негативным последствиям для страны, а строительство центра слишком дорого обошлось бюджету.

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Добавим, «Ельцин-центр» до сих пор должен бюджету Свердловской области 2 млрд рублей, которые были взяты им в момент строительства в виде займа. Сроки возвращения переносились. Теперь руководство учреждения заявляет о готовности вернуть бюджету деньги до конца 2017 года.