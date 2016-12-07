Москва, 7 декабря, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В городе Химки (Московская область) задержан человек, который избил фельдшера скорой помощи, приехавшей к нему на вызов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Московской области.

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Скорую пациент вызвал ночью 7 декабря на улицу Молодёжную. Когда бригада приехала по указанному адресу, дверь открыл пьяный хозяин квартиры. Он избил женщину-фельдшера.

Недовольство медик вызвала у пациента тем, что пострадавшему — он сам себя ранил в ногу из травматического пистолета — была предложена госпитализация: бригада не согласились оперировать его в квартире. Врач получила серьёзные травмы, и сейчас находится в больнице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минздраве и Совете Федерации рассматриваются инициативы, призванные оградить от насилия медицинских работников. Возглавляющий правление ассоциации руководителей скорой медицинской помощи Алексей Бойков согласен с необходимостью защиты врачей и с ужесточением наказания за нападение на медиков, находящихся при исполнении служебных обязанностей.