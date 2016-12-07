Куйбышев, Новосибирская область, 7 декабря, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Главу Куйбышевского района Новосибирской области Виктора Функа отпустили из-под домашнего ареста за полмиллиона рублей.

Kainsk-today.ru Город Куйбышев

«Судья Куйбышевского районного суда изменила обвиняемому Виктору Функу меру пресечения с домашнего ареста на залог в сумме 500 тысяч рублей», — сказано на сайте районного суда.

Под домашним арестом Виктор Функ, который обвиняется в превышении должностных полномочий при планировании, строительстве и проведении расчетов за работы по возведению насосно-фильтровальной станции в городе Куйбышеве, находился с начала лета текущего года.

Станция строится более десяти лет, но так и не начала работать. Она уже названа устаревшей и не способной обеспечить жителей города качественной питьевой водой. По различным данным, на ее строительство было потрачено несколько сотен миллионов рублей.

Что касается главы района, то следствие посчитало, что он может оказать давление на сотрудников администрации района, которые ему подчиняются, а также воспользоваться служебными связями и уничтожить доказательства.

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В ноябре за мошенничество при реконструкции насосно-фильтрованной станции был вынесен приговор в отношении бывшего генерального директора подрядной строительной организации и директора организации, поставлявшей насосное оборудование. Ущерб, причинённый Новосибирской области, составил более 22 млн рублей. Он был возмещен в полном объеме, а осужденные получили по три года лишения свободы условно каждому, с испытательным сроком два года.

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Ранее обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено прокуратурой в отношении заместителя главы администрации Куйбышевского района Новосибирской области Валерия Конева. Он также обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.286 УК РФ).

Конев являлся начальником управления строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта и принял работы, не соответствующие фактически выполненному объему и стоимости.

Отметим, что численность населения города Куйбышева — более 44,6 тыс. человек. И многие горожане, проживающие в благоустроенных квартирах с центральным водопроводом вынуждены ходить к двум-трем городским колонкам, вода в которых отвечает санитарным нормам. Еще в сентябре губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что насосно-фильтровальная станция в Куйбышеве будет построена до конца 2016 года. В конце декабря, по словам главы региона, в Куйбышеве будут «созданы условия для подачи чистой воды на долгие годы».

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Виктор Функ пять лет (с 1999 года) возглавлял администрацию города Куйбышев, а с 2004 года стал главой района. Осенью 2015 года Функ подтвердил свои полномочия, выиграв конкурс за замещение должности.