Дамаск, 7 декабря, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В Алеппо сирийской армии при поддержке ополчения удалось выбить боевиков из исторической части города, сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Из кварталов Баб-эль-Хадид и Агьюр, освобожденных в ночь на 7 декабря, было эвакуировано более 200 граждан. «Часть боевиков взята в плен», — сообщил военный представитель агентству.

В настоящее время продолжается операция по зачистке исторической части города, правительственные войска Сирии продвигаются к средневековой цитадели, возвышающейся над городом.

Бандформирования, оставив районы Баб-эль-Хадид и Агьюр, переместились в южные районы Салах-эд-Дин, Суккари и Эль-Каляса. Таким образом, к настоящему времени под контролем войск Сирии находится более 80% территории Алеппо.