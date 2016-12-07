Сана, 7 декабря, 2016, 11:32 — ИА Регнум. У побережья Йемена затонуло пассажирское судно на борту которого находилось 64 пассажира, включая женщин и детей, сообщает 7 декабря Reuters.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

Судно вышло из города Эль-Мукалла, столицы йеменской провинции Хадрамаут, и направлялось к острову Сокотра. Спасателям удалось обнаружить пять пассажиров, судьба остальных 59 человек неизвестна.

Министр рыболовства Йемена Фахад Каффен обратился к властям Саудовской Аравии с просьбой о помощи в проведении спасательной операции.

Напомним, сторонами конфликта в Йемене являются, с одной стороны, хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, с другой стороны — военные и ополченцы, лояльные президенту Мансуру Хади. В боевых действиях на стороне Хади официально принимает участие «арабская коалиция» во главе с Саудовской Аравией.

Остров Сокотра и провинция Хадрамаут находятся под контролем вооруженных сил, лояльных президенту Хади.