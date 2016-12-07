Санкт-Петербург, 7 декабря, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга не решилось просить отставки министра культуры Владимира Мединского и даже обсуждать этот вопрос, передает корреспондент ИА REGNUM из Мариинского дворца.

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Соответствующее обращение к главе российского правительства Дмитрию Медведеву предложил рассмотреть депутат от «Партии роста» Максим Резник, однако коллеги отказались включить документ в повестку дня пленарного заседания в среду, 7 декабря. Лишь 11 депутатов поддержали инициативу, один высказался против, остальные проигнорировали голосование.

Резник предлагал рассмотреть вопрос об отставке Мединского в связи с реорганизацией петербургского Цирка Чинизелли (Цирка на Фонтанке). Учреждение, по воле Министерства культуры, присоединяют к федеральной компании «Росгосцирк», так что оно утратит самостоятельность. Кроме того, указом министра на днях был уволен директор цирка Михаил Смородкин. Как он сам пояснял СМИ, Владимир Мединский мотивировал такое решение несогласием Смородкина с присоединением Цирка Чинизелли к «Росгосцирку».

Резнику показалось возмутительным, что Мединский уволил директора цирка в ходе Культурного форума в Петербурге. Парламент города ранее предлагал передать цирк в ведение Петербурга.

Напомним, информация о том, что обновленный и реконструированный Цирк Чинизелли федеральные власти намерены присоединить к «Росгосцирку», появилась еще в апреле 2015 года, когда учреждение покинул бывший художественный руководитель Вячеслав Полунин. Саму должность худрука упразднили, а все курировавшиеся Полуниным вопросы передали в компетенцию директора цирка Михаила Смородкина.

Здание Цирка Чинизелли находится в федеральной собственности и является объектом культурного наследия. Работы по реставрации здания начались в июле 2014 года, завершены в ноябре 2015 года.