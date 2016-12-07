Вашингтон, 7 декабря, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Десятикратное увеличение численности комаров в ряде регионов США вызвано применением инсектицидов и процессом урбанизации. К такому выводу пришли специалисты, изучившие статистику санитарных служб и наблюдения биологов за последние полвека. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

FotoshopTofs Комары

За последние 50 лет количество комаров на единицу площади в штатах Нью-Джерси, Калифорния и Нью-Йорк выросло в 10 раз. При этом число видов комаров, встречающихся в этих штатах, возросло в 2−4 раза. Ученые предположили, что резкий рост популяции насекомых вызван климатическими изменениями, и сопоставили темпы роста числа комаров с такими показателями как температура и количество осадков.

Однако выяснилось, что эти факторы не оказали решающего влияние на число комаров — основной причиной стало применение ДДТ, инсектицида, запрещенного в 1972 году. В отличие от большинства средств для борьбы с насекомыми, ДДТ долго разлагается, таким образом, популяция комаров в США только недавно перестала испытывать влияние препарата.

Второй по значимости фактор роста числа комаров — урбанизация. Личинки комаров живут в лужах и элементах канализации, а население городов служит комарам мощной «кормовой базой».