Москва, 7 декабря, 2016, 09:06 — ИА Регнум. В преддверии новогодних праздников Роскачество провело исследование полусладких игристых вин, продающихся в российских магазинах. Почти треть из них не соответствуют российским и международным стандартам качества, говорится в исследовании ведомства.

Pezibear Шампанское

В Роскачестве исследовали 57 торговых марок полусладкого вина по 30 показателям качества и безопасности. Почти в 30% случаев игристые вина являются ничем иным, как сладкими газированными напитками. Тем не менее, они все безопасны и не могут навредить покупателю.

Стоимость исследованных образцов — от 150 до 6,1 тыс. рублей за бутылку. Среди показателей исследования — содержание дрожжей, лимонной кислоты, наличие искусственной газации и добавление сахаров.

Среди основных нарушений — недостаточное или, напротив, чрезмерное содержание в напитке этилового спирта, а также фальсифицирование продукции при помощи добавления углекислого газа, минуя естественный процесс брожения вина. В РФ добавление углекислого газа не является нарушением, однако это не соответствует международным стандартам качества.

По данным исследования Роскачества, не прошли проверку игристые вина под марками Brillante, «Крымское», «Бальзам», «Винтрест-7», «РИСП», «Венецианская маска», «Винтаж», «Крымское игристое», «Сандильяно Десерт Гранд Кюве», «Мадам Помпадур», «Ореанда», «Ставропольское», «Государственная торговая марка», «Цимлянское», «Золотая балка» и «Ростовское золотое».