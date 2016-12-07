Абакан, 7 декабря, 2016, 09:04 — ИА Регнум. «В обозримом будущем никакого изменения положения главы Хакасии Виктора Зимина я не вижу. Выборы губернатора будут в 2018 году, электоральное недовольство здесь просматривается минимальное, на уровне мелких социальных групп, но это совершенно нормальное явление», — сказал хакасский политолог Игорь Саськов, комментируя информацию ИА REGNUM о составлении в администрации президента списка регионов, в которых требуется смена губернаторов.

Glava.r-19.ru Виктор Зимин (в центре)

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По его словам, власть в республиканском парламенте принадлежит «Единой России», «явной политической оппозиции здесь вообще нет». Также он напомнил, что сентябрьские выборы в Госдуму выиграла кандидат от «ЕР» Надежда Максимова, «успешно противостоявшая местным коммунистам (КПРФ)»: «Кстати, Максимова уже принесла в Хакасию немало пользы, добыв в качестве лоббиста миллиард из федерального бюджета на выравнивание местных бюджетных муниципальных отношений».

Тем не менее эксперт признает, что в Хакасии, «как и в любом российском регионе — не доноре, а таких сейчас в стране большинство, есть проблемы». «Это государственный долг — более 20 миллиардов, но он не критичен по сравнению с кошмаром, творящимся в других субъектах РФ. То же самое можно сказать об уровне доходов населения, увеличении числа живущих за чертой бедности, уменьшении бизнес-сообщества и так далее, но все это общие «болячки» страны, где-то они больше, где-то это уже язвы, но точно не в Хакасии», — считает Игорь Саськов.

«Преступность на низком уровне, социальная защищенность присутствует, дороги ремонтируются, зарплата бюджетникам со скрипом, но выплачивается. В Хакасии проходят этнокультурные форумы, ей доверяют проведение крупных всероссийских соревнований. Серьезных разногласий между властями и основными финансово-промышленными группами, которые работают на территории Хакасии, здесь не просматривается (а это РУСАЛ, «РусГидро» и угольщики всех мастей). Так что Хакасия — тот регион, где точно нет необходимости менять губернатора вплоть до выборов 2018 года. Да и менять его за год до официальных выборов? Нет, это невозможно. И накладно, и неэффективно», — подчеркнул эксперт.

«Я и раньше слышал о создании в недрах администрации президента такого списка от источников во властных структурах разного уровня. Однако некоторые из них утверждают, что это не список, а уже давно существующая мобильная мониторинговая система, которая просто в оперативном порядке отслеживает ситуацию в регионах, после чего выводы, данные этой системы примерно раз в месяц докладываются «на самый верх». Так что, на мой взгляд, в данном случае это просто попытка в конце политического года в некоторой степени активизировать, подтолкнуть губернаторов проблемных регионов к решению насущных в возглавляемых ими субъектах экономических задач», — сделал вывод Игорь Саськов.

Политолог Анатолий Савостин считает, что Виктор Зимин «достаточно крепкий губернатор». «Он опытный хозяйственник и политик, закаленный такими ЧП, как авария на Саяно-Шушенской ГЭС и прошлогодними пожарами. В этом смысле он тот «битый», за которого двух небитых дают. Во многом его «кремлевские» позиции обусловлены отношениями с крупными корпорациями, которым интересна Хакасия», — сказал Савостин ИА REGNUM.

Абаканский журналист Андрей Березин, анализируя пункты, приведенные в материале ИА REGNUM, согласно которым могут сменить губернаторов, отметил, что к Хакасии «напрямую ни один из пунктов не подходит».

«Экономика в стагнации, но сильных ухудшений нет. Денег в бюджете нет, но зарплату платят, за счет вливаний из центра и в принципе, учитывая долг в 20 млрд рублей и бюджет в 20 млрд, возможна смена по пункту «плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация». Но регион маленький, и все долги Хакасии — это просто мелочь в абсолютном выражении, хотя и жутковато выглядят в процентах. Поэтому, по моему мнению, смена губернатора будет зависеть исключительно от личных взаимоотношений Виктора Зимина с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу», — считает Андрей Березин.

Он напомнил, что Сергей Шойгу какое-то время жил и работал в Хакасии. По его словам, судьба Зимина зависит от Шойгу, так как «у них теплые дружеские отношения».

Напомним, срок полномочий губернатор Хакасии Виктора Зимина истекает в 2018 году. Он возглавил регион по итогам выборов в сентябре 2013 года, набрав более 93 тыс. голосов избирателей (63,41%).

Однако фактически к руководству регионом он приступил гораздо раньше. 10 декабря 2008 года он получил согласие Верховного Совета республики для назначения на должность председателя правительства Хакасии по представлению президента РФ. 15 января 2009 года приступил к осуществлению полномочий председателя правительства региона. С 18 ноября 2010 года является главой Хакасии.

Добавим, по данным Минфина РФ, по состоянию на 1 ноября текущего года госдолг Хакасии составлял 21,08 млрд руб. При этом доходы республиканского бюджета на текущий год ранее были утверждены в сумме 25,04 млрд руб., расходы — 26,6 млрд.