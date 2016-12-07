Вашингтон, 7 декабря, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Один из сотрудников переходной команды избранного президента США Дональда Трампа лишился должности из-за распространения в соцсети не соответствующих действительности сведений, касающихся соперницы Трампа на прошедших выборах Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Ранее среди пользователей интернета распространились слухи, что Хиллари Клинтон и Джон Подеста, возглавлявший ее предвыборный штаб, связаны с пиццерией Comet Ping Pong в Вашингтоне, которая на самом деле служит прикрытием притона для педофилов. Конспирологическая версия получила название «пиццагейт», а ее популярность дошла до того, что 4 декабря в пиццерию пришел мужчина, вооруженный автоматической винтовкой. После задержания он пояснил, что намеревался проверить слухи о Клинтон.

Как отмечает издание, генерал-лейтенант Майкл Флинн, которого Трамп собирается назначить советником по национальной безопасности, а также его сын Майкл Флинн-младший, распространяли ложную информацию. В частности, сын Флинна через несколько часов после инцидента опубликовал запись о том, что «дело о пицце» останется новостью до выхода опровержения. За этим последовало заявление представителя Трампа Джейсона Миллера, который сообщил, что Майкл Флинн-младший больше не является участником переходной команды.