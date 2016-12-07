Москва, 7 декабря, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ», согласно которым в России может появиться уголовная ответственность за создание программ для кибератак.

Фемида

В пакете законопроектов за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева говорится о введении в России специального реестра объектов инфраструктуры, за кибератаку на которые вводится уголовная ответственность, предусмотренная новой статьей в УК РФ.

В реестр предлагается включить, в частности, информационные системы и сети госорганов, банков, транспорта, энергетики, оборонных предприятий и атомных электростанций. Хакеры, которые попытаются их атаковать, будут привлечены к уголовной ответственности по статье 274.1 УК РФ — «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации».

Эта статья должна предусматривать санкции за создание, распространение компьютерных программ или иной компьютерной информации, которая заведомо предназначена для незаконного воздействия на критическую информационную структуру РФ. Санкции по предлагаемой статье предусматривают штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

В случае, если преступление повлечет тяжкие последствия или создаст угрозу их появления, осужденного могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать ряд должностей.

Срок вступления в действие большинства статей законопроектов установлен на 1 января 2017 года.