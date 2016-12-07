Якутск, 7 декабря, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Якутянам показалось как минимум странным награждение бутылкой водки победителя национальной премии Якутии «Человек года» в номинации «Общественный деятель». Ставший причиной неоднозначной реакции жителей республики подарок получил общественник Антон Васильев. Обладатель такой премии сказал, что сам не пьёт, а потому водку отдаст.

Nike_87 Бутылки. Дно

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«Денежной премии не было. Неважно, важно то, что знают», — цитировало награждённого общественника YAKUTIA.INFO. «Конечно, водку получать в подарок некоторым совсем не нравится. Но это был не приз, а небольшой презент от организаторов вручения. «Хеннеси» и другие известные бренды очень часто выступают спонсорами различных премий, и при награждении вручаются образцы продукции», — пояснила неловкий момент замгендиректора ФАПК «Якутия» по экономике Туяра Алексеева.

«Все эти скандалы с бутылкой водки от ФАПК «Якутия», которую вручили непьющему «лучшему общественнику года», затмили собой один важный момент: сама премия является откровенным плагиатом и попыткой перехватить пальму у общественной премии «Якутянин года», которая вручается уже 10 лет как», — прокомментировал ситуацию политолог Виталий Обедин.

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Он напоминает, что ФАПК «Якутия» занимается производством алкогольной продукции, являясь при этом республиканским государственным предприятием. «Очень сложно сочетать борьбу с алкоголем и госпротекцию алкогольного производства. Примечательно, что предприниматели, продающие алкоголь — агенты алкомафии, спаивающие население. А те, кто отпускает им «оружие геноцида и порабощения» — ответственные работодатели, флагманы, налогоплательщики и вообще уважаемые люди», — пояснил эксперт.

Напомним, в Якутии идёт активная антиалкогольная кампания, алкоголь разрешено продавать только с 14.00 до 20.00, исключением являются рестораны. В 90 населённых пунктах республики торговля спиртным полностью запрещена, введение «сухого закона» сейчас инициируют ещё 10 сёл.

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