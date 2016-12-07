Горно-Алтайск, 7 декабря, 2016, 07:06 — ИА Регнум. Республику Алтай следует отнести к числу тех регионов, где смена губернатора не нужна, считает руководитель научно-исследовательской социологической лаборатории Горно-Алтайского госуниверситета, кандидат философских наук Евгений Литягин. Комментируя намерение администрации президента составить список регионов, в которых нужно менять власть, эксперт заявил, что социологические исследования, проводимые на Алтае, не выявили особенного негатива в отношении высшего должностного лица субъекта Федерации.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Александр Бердников

«Даже косвенные социологические данные свидетельствуют о том, что люди в целом удовлетворены работой органов власти, — рассказал Литягин в интервью ИА REGNUM. — Например, на вопрос «Как бы вы охарактеризовали политическую ситуацию в регионе?» более 60% ответили, что считают ее стабильной, а если еще суммировать тех, кто считает ее благоприятной, то получается подавляющее большинство. О том, что ситуация напряженная, угрожающая, говорят 11,3% респондентов. Уже на основании этого можно сделать вывод о том, что высшее руководство Республики Алтай не раздражает население, какой-то революционной ситуации в регионе нет. Если проводить параллели с другими регионами, где проводятся аналогичные опросы, то у нас ситуация достаточно благополучная».

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«Можно сказать, что в последние годы для населения все актуальнее становятся социально-экономические проблемы. Люди видят, что инфляция составляет не 5%, как им говорят из официальных источников, а больше, покупательная способность снижается — все это тревожит и заботит людей куда больше, чем политика. Мы сейчас готовим монографию по результатам исследований этого года и перечисляем в ней проблемы, которые, с точки зрения людей, нужно решать в первую очередь. На первом месте — повышение пенсий и зарплат, на втором — снижение тарифов на услуги ЖКХ, на третьем — повышение качества и доступности медицины. Среди других острых проблем — низкое качество образования и дорог, преступность, пьянство, коррупция. А вот запроса на смену власти в обществе практически нет. Это не субъективное мнение, оно основано на результатах социологических исследований. Большинство считает, что глава региона Александр Бердников работает, строятся и открываются школы, ФАПы, в обществе сохраняется стабильность», — резюмировал эксперт.

О том, что Республика Алтай вряд ли попадет в кремлевский список регионов, где требуется смена власти, говорит и политолог Анатолий Савостин. «Это достаточно бедный регион с горной экономикой, обуславливающей существующие социально-экономические проблемы. Одной из главных точек роста является туризм. В последние годы отрасль бурно развивается, в республике бывают высшие руководители государства, правительства, крупных корпораций. Благодаря этому Бердников знаком, в том числе в достаточно неформальной обстановке, с рядом высокопоставленных федеральных чиновников, — рассказывает эксперт. — В местной прессе пишут, что он умеет хорошо принимать гостей, и благодаря этому регион нередко добивается серьезной поддержки в вопросах развития транспортной инфраструктуры и газификации».

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«Бердников находится у власти уже десять лет, и лишь однажды у него была тяжелая ситуация с точки зрения дальнейшего пребывания у власти — в 2009 году после катастрофы вертолета, в котором высокопоставленные чиновники, в том числе кремлевские, охотились на краснокнижных животных. В вертолете находился заместитель Бердникова, которому удалось выжить и который был вынужден уволиться. Эта история вызвала большой общественный резонанс, в том числе на федеральном уровне, общественность требовала расследования и отставок. Однако в 2010 году, когда у Бердникова закончился первый срок пребывания у власти, президент Дмитрий Медведев переназначил его и, рассказывая об этом, заявил, что сделал это «легко и непринужденно». Затем, в 2014 году, Бердников прошел через всенародные выборы, победил в первом туре. Как говорили эксперты, выборы в регионе были конкурентными — то есть против губернатора шел настоящий, стремящийся к власти кандидат».

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«Думаю, во многом переназначение Бердникова в 2010 году было продиктовано, скажем так, качеством тех, кто требовал его отставки — а это несистемные оппозиционные силы, которых сейчас принято называть «либерастами» или «пятой колонной», и с которыми государство борется, — предполагает эксперт. — Эти силы периодически пишут о скорой отставке алтайского губернатора, но реальной почвы под собой такие слухи не имеют, а скорее являются грезами их авторов».

«Большой проблемой у Бердникова сейчас является история с неудачным запуском искусственного водоема в «Алтайской долине», однако и здесь федеральный центр встал на его сторону — президент Владимир Путин на последней встрече с Бердниковым прямо сказал, что не считает губернатора ответственным за этот провал, поскольку управлением особыми экономическими зонами занимались федеральные структуры. В общем, я считаю, что Бердникову в настоящее время ничего не угрожает», — подытожил Савостин.

Аналогичной точки зрения придерживается исполняющий обязанности председателя республиканской Общественной палаты Виктор Затеев. «В Республике Алтай нет необходимости менять руководителя, поскольку есть позитивная динамика в развитии региона, — сказал он в интервью ИА REGNUM. — Развивается туризм, строятся социальные объекты, объекты инфраструктуры, налажено эффективное взаимодействие с органами федеральной власти. Особенно это заметно, если сравнивать ситуацию с рядом других регионов». В этой связи, уверен Затеев, Горный Алтай попадет в список «хороших» регионов. Такой же точки зрения придерживается и депутат Горно-Алтайского горсовета, ректор местного университета Валерий Бабин. «Бердников у власти находится уже достаточно давно, но при этом работает эффективно», — уверен он.

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Лидер регионального отделения КПРФ, председатель комитета Госсобрания по законодательству и национальной политике Виктор Ромашкин, который был одним из соперников действующего главы на выборах, считает, что обсуждаемые списки губернаторов, которых нужно менять, не предусмотрены законодательством и в каком-то смысле неконституционны. «Вообще непонятно, зачем нужны эти списки. Их можно было составлять до того, как вернули всенародные выборы и судьбу глав регионов решал один человек. А сейчас, если прошли всенародные выборы, их результаты оспорить не смогли, то человек по праву возглавляет регион. Избрали на пять лет, пусть работает. Тем более нет таких рычагов, чтобы просто так отправлять в отставку тех, кого избрали на всенародных выборах, для этого нужны веские основания. Иначе ведь это прямой путь к авторитаризму. Источником власти и носителем суверенитета по Конституции у нас является народ, и мы в целом выступаем за то, чтобы и мэров, и глав районов, и глав поселений избирали на всенародных выборах. Неправильно и несправедливо, если избирал народ, а снимает один человек, тем более на основании того, что ему кто-то списки принесет. Это прямой путь к бардаку в государстве», — убежден лидер коммунистов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в администрации президента вплотную занялись изучением ситуации в российских регионах и в ближайшее время составят ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация не очевидна.

Справка ИА REGNUM

63-летний Александр Бердников возглавил Республику Алтай в 2006 году. В 2010-м был переназначен, в 2014-м победил на выборах. Полномочия истекают в 2019 году. До прихода в политику работал в милиции, возглавлял республиканское Министерство внутренних дел.

Республика Алтай — регион на юге Западной Сибири, граничит с Монголией, Казахстаном и Китаем. В советские годы входил в состав Алтайского края на правах автономной области. Население — 215 тыс. человек, в том числе 55,6% русских, 35,3% алтайцев и 6% казахов. Основная отрасль — сельское хозяйство и туризм. В последние годы в связи со строительством солнечных электростанций энергетика обеспечивает лидирующие позиции региона по росту промышленного производства не только в Сибири, но и в целом по стране.

Власти рассчитывают на строительство газопровода «Сила Сибири — 2» в Китай, который должен пройти по территории Горного Алтая, однако реализация этого проекта до сих пор не началась и его судьба находится под вопросом.