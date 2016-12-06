Москва, 7 декабря, 2016, 00:03 — ИА Регнум. Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» на выезде проиграл московскому «Спартаку». Матч прошел сегодня, 6 декабря, в столице в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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Командам очень долго не удавалось открыть счет. И только в третьем периоде шайбу в ворота казанцев забил нападающий «Спартака» Райан Стоа.

«Ак Барс» боролся до последнего, но переломить ситуацию так и не смог.

До сегодняшнего матча в «Лужниках» казанцы проиграли только три игры из 11, но этого все равно было недостаточно для лидерства в Восточной конференции, где лидирует «Магнитка».