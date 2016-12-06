Москва, 7 декабря, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Россия продлит на три года срок использования Сербией кредита в $800 млн, который был предоставлен Белграду в 2013 году на модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Соответствующее распоряжению правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Как следует из документа, первоначальный срок использования кредита сербской — с 2013-го до 2018 года — увеличивается до 2021 года. При этом Сербия должна будет не позднее 15 марта 2018 года выплатить комиссию в размере 1% от суммы кредита, не использованной по состоянию на 31 декабря 2017 года, а до 15 марта 2022 года — такую же комиссию от суммы, не использованной к 31 декабря 2021 года.

Отмечается, что решение о продлении срока кредита принято «в целях дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений, существующих между двумя странами и развития взаимовыгодного сотрудничества».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину совместно с МИД и другими заинтересованными федеральными ведомствами провести переговоры с сербской стороной и подписать от имени правительства России соответствующий протокол.

Напомним, соглашение о предоставлении Сербии государственного экспортного кредита в размере $800 млн под 4,1% годовых на модернизацию железных дорог было подписано в январе 2013 года. Подписи под документом поставили министр финансов России Антон Силуанов и министр финансов и экономики Сербии Младжан Динкич.