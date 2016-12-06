Нижний Новгород, 6 декабря, 2016, 23:12 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич предпочел не комментировать вопрос о главе Татарии, который до настоящего времени называется президентом. Вопрос прозвучал в ходе встречи полпреда с представителями СМИ округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич

«Президент РФ Владимир Путин уже дважды высказывался на эту тему. Мне, как полпреду, сейчас комментировать этот вопрос уже некорректно», — сказал Бабич.

«Давайте на этом и остановимся», — подытожил полпред.

Напомним, месяцем ранее спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин сказал, что в адрес правительства республики возражений по этому вопросу из федерального центра не поступало.

«Как только нам скажут, что федеральный закон не исполняется, тогда мы начнем реагировать. Пока никаких замечаний в этом плане я не вижу», — пояснил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря прошлого года казанская журналистка спросила, сохранится ли за главой республики наименование должности президента и не ущемит ли переименование национальные чувства татар.

«Не думаю, что это (лишение главы республики звания президента — прим. ИА REGNUM ) так чувствительно, что это как-то заденет национальные чувства», — сказал Путин.

«Вы знаете, как остро реагируют на свои национальные чувства народы Кавказа. Но вот Чечня сказала: «Нет. У нас в России должен быть один президент. Мы по-другому сделаем в отношении первого лица республики», — добавил Путин.

Местная этнократия ратует за сохранение института президентства. На инаугурации избранного на прямых выборах Рустама Минниханова в сентябре 2015 года первый президент Татарии, ныне государственный советник Минтимер Шаймиев заявил, что «Татарстан — это республика, государство», «и мы будем конструктивно наполнять новым содержанием нашу государственность в дальнейшем». Под аплодисменты, переходящие в овации, он подчеркнул, что «людям нравится как сам президент, так и название высшего должностного лица».