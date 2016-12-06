Москва, 6 декабря, 2016, 22:30 — ИА Регнум. Издевательством над здравым смыслом назвали в Совфеде подсчеты Генштабом Украины возможных потерь армии в случае отражения нападения России, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Pixabay.com Флаг Украины

«Что называется, вперед, в прошлое. Начальнику Генерального штаба Украины Виктору Муженко не дают покоя лавры средневековых схоластов, убивавших свое время рассуждениями о том, сколько чертей может поместиться на кончике иглы. Впрочем, он не одинок», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич. «Совсем недавно американские военные специалисты удивили весь мир, подсчитав, что Российская армия может дойти до Таллина за 60 часов», — напомнил он.

«И там, и здесь налицо попятное историческое движение. То, что вполне можно простить средневековым ученым, хотя и тогда были совсем другие примеры, сегодня воспринимается как откровенное издевательство над здравым смыслом», — заключил сенатор.

Начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко рассказал о возможных потерях армии в случае отражения нападения России. «По нашим расчетам и прогнозам, за 10 суток проведения операции по отражению широкомасштабной агрессии общие потери могут составлять до 10−12 тыс. человек», — сказал он.