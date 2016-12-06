Нижний Новгород, 6 декабря, 2016, 19:56 — ИА Регнум. «Здесь постоянная война», — именно так полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич охарактеризовал взаимоотношения различных ветвей власти в Нижегородской области, сложившиеся во время губернаторства Валерия Шанцева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич

Уже несколько лет попытки взаимодействия законодательной и исполнительной власти региона сопровождаются различными скандалами, в которые также бывают втянуты администрация и городская дума Нижнего Новгорода.

«Эта проблема находится на постоянном контроле. Нижегородская область — это, пожалуй, один из немногих, а может и единственный регион, где при длительном нахождении у власти действующего руководства ситуация не купируется и не меняется. Она все время усугубляется», — заявил Бабич на встрече с представителями СМИ округа, которая прошла в Нижнем Новгороде 6 декабря.

«Мы уже не понимаем, какая власть для них (губернатора и областного правительства) лучше. Был мэром Нижнего Новгорода Вадим Булавинов — не нравился. Поменяли Булавинова, стал Олег Кондрашов. Тоже плохой оказался. Хотя все говорили, что это тот самый менеджер, который спасет город, который его очистит. Тем не менее Кондрашов тоже оказался не тем менеджером, Олег Сорокин оказался не тем менеджером. Сейчас пришли Иван Карнилин и Сергей Белов. Оказывается, это тоже не те менеджеры. Я уже полпредом пять лет, и до меня это еще столько же продолжалось. И все не те менеджеры, все чего-то не получается, все чего-то диктуют, все чего-то делят», — охарактеризовал Бабич взаимоотношения областного правительства во главе с Шанцевым и руководства Нижнего Новгорода.

Андрей Репин ИА REGNUM Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Также он напомнил, что у областного правительства не всегда складываются взаимоотношения и с региональным парламентом: «В предыдущем созыве одной из форм работы законодателей с исполнительной властью был срыв явки. Не пришли, просаботировали, решение не приняли. Дальше начинаются элементы торгов и шантажа».

«Новое Заксобрание. С большим результатом вроде бы проголосовали. Формально все хорошо. Принимается бюджет, а они собраться не могут. По полномочиям с городом они разобраться не могут, — продолжил Бабич. — Сегодня опять было сорвано заседание, на котором должно было быть принято решение о формировании избирательной комиссии. И ладно бы власти между собой делили что-то, но все это отражается и на городе. И то состояние города, которые мы сегодня видим, это в том числе и производная от таких вот взаимоотношений. Ну, значит нужно что-то менять в своем отношении».

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«Есть всего три варианта работы с депутатским корпусом. Либо исполнительная и законодательная власть — это единый коллектив, который решает общую задачу, работает на общий результат. Если этого единомыслия нет, тогда нужно искать компромиссы. А здесь единомышленников нет, компромиссов нет, здесь постоянная война», — заявил полпред.

«Неплохо, что в Нижегородской области много людей занимается политикой. Плохо, что зачастую интересы политики, как они ее понимают, очень оторваны от реальных потребностей людей, ради которых они этой политикой должны заниматься. Меняются фамилии, меняются люди, меняются названия должностей. А подходы остаются прежними», — отметил Бабич.

«Почему нельзя поговорить с людьми, учесть их точку зрения? Почему такое отношение к депутатскому корпусу? Ну, если можете без них работать, то покажите результаты без них. Если не можете — нужно находить компромисс», — считает полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, взаимоотношения депутатского корпуса и областного правительства обострились после выборов 2016 года, когда в областной парламент пришла достаточно большая группа так называемых городских депутатов, объединившаяся вокруг вице-спикера Заксобрания Олега Сорокина.

Андрей Репин ИА REGNUM Вице-спикер Законодательного собрания Нижегородской области, бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин

«Городские» депутаты уже вынудили областное правительство принять ряд неудобных ему решений, среди которых, в частности, сокращение льгот спонсорам профессиональных спортивных команд. Кроме того, «городские» депутаты активно саботировали принятие областного бюджета до тех пор, пока областное правительство не пообещало вернуть градостроительные полномочий на уровень муниципалитета .

Конфликт продолжился 6 декабря 2016 года, когда депутаты сорвали заседание Заксобрания, на котором должен был решаться вопрос о формировании областной избирательной комиссии.

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Противостояние Шанцева и Сорокина началось еще в то время, когда последний занимал пост главы Нижнего Новгорода. Причем этот пост в 2010 году он занял с подачи губернатора, сменив в кресле главы города Вадима Булавинова, у которого также был конфликт с губернатором.

Необходимо также отметить, что еще год назад Бабич с гораздо меньшим уважением отзывался о деятельности Сорокина и Кондрашова. На встрече с представителями СМИ в 2015 году он высказывал свое удовлетворение тем, что они лишились возможности управлять муниципалитетом (Нижним Новгородом).

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Тогда Бабич выступил на стороне Шанцева, назвав его очень сильным руководителем, очень сильным управленцем, «который во всех местах, где работал, оставлял очень серьезный, фундаментальный, положительный след».

«И на каком-то этапе появились несколько прилипал, которые тем или иным путем вошли в региональную власть, в местное самоуправление и в значительной степени осложнили политическую жизнь региона. А это сказалось на социально-экономических показателях», — отмечал Бабич, говоря о противостоянии различных политических групп в Нижегородской области.