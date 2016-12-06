Курск, 6 декабря, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Курская область вряд ли войдет в число российских регионов, которым в 2017 году предстоит выбирать новых губернаторов, так как глава областной администрации выстроил грамотную систему управления. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Владимир Слатинов.

Kremlin.ru Александр Михайлов

Александр Михайлов возглавляет администрацию Курской области с 2000 года. В первом туре выборов 5 ноября 2000 года он получил 39,5% голосов избирателей, а во втором туре обошел ближайшего соперника с результатом 55,5%. В 2005 году его кандидатура на пост губернатора была представлена президентом и утверждена депутатами регионального парламента, а в 2014 году Михайлов досрочно сложил полномочия, чтобы принять участие в губернаторских выборах. 14 сентября 2014 года он снова был избран губернатором, получив 68,81% голосов избирателей. На протяжении всего этого периода в СМИ регулярно появлялись слухи об отставке Михайлова, из-за которых начали рождаться политические шутки. Однако в преддверии выборов 2017 года деятельность курского губернатора, как и руководителей других регионов, подвергнется пристальному рассмотрению.

Напомним, управление внутренней политики Администрации президента готовит ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где грядет смена губернатора, где кадровых перестановок не предвидится, а также регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения». Среди критериев, по которым будут оценивать деятельность глав регионов, указывается экономическая ситуация и электоральные настроения жителей региона.

Политолог Владимир Слатинов считает, что и социально-экономическая, и политическая ситуация в Курской области складывается вполне ясно, а вот место губернатора в одной из частей списка будет зависеть от того, как специалисты эту ситуацию интерпретируют. «Понятно, что Кремль оценивал и оценивает губернаторов по нескольким ключевым позициям: во-первых, уровень социально-экономического развития, его динамика и в нынешней ситуации — это и качество антикризисного менеджмента; второй момент — это общее наличие стабильности или нестабильности в регионе, особенно важно наличие внутренних конфликтов и их масштабы; третье — это уровень популярности региональной власти и ее рейтинг. Я бы отметил еще четвертую позицию, которая никак не заявляется, но подразумевается — это наличие влиятельных лоббистов в федеральных структурах в пользу руководства данной территории, влиятельных игроков, способных повлиять на соответствующие кадровые решения. Эти четыре показателя в той или иной комбинации или с точки зрения той или иной интерпретации всегда имели значение», — считает Слатинов.

По мнению эксперта, экономическая ситуация в регионе сейчас складывается вполне благоприятно, даже с учетом кризиса: «Есть очень удачное сочетание, с одной стороны, возможностей, которые открылись в связи с импортозамещением и возможностями развивать сельское хозяйство, и, с другой стороны, отлаженной системой управления регионом и привлечения инвесторов, которую сформировала региональная власть», — отмечает Слатинов. Регион стал одним из лидеров по производству зерна, сахарной свеклы, очень активно в последние годы развивается переработка, реализуются новые инвестиционные проекты. В целом политолог положительно оценивает работу региональной власти по использованию возможностей, которые импортозамещение открыло для развития сельского хозяйства. Также среди достижений администрации — реализация ряда других крупных инвестиционных проектов — в том числе строительство Курской АЭС-2, новые инвестиции, которые осуществляет Михайловский ГОК. «Экономическая ситуация довольно стабильна, регион даже показывает небольшой рост, и в целом качество антикризисного менеджмента довольно высокое», — считает политолог, указывая, что это удается в том числе благодаря тому, что власти сформировали удачную вертикальную систему управления.

В «плюс» Михайлову идет и тот факт, что его политика всегда была ориентирована на социальную сферу и инфраструктуру: сейчас в регионе идет активное строительство дорог и расширение дорожной сети внутри самого Курска. Также область продолжает вкладывать немалые деньги в социальную сферу, что тоже важно в кризисной ситуации.

Что касается политических характеристик, то Курская область, по мнению эксперта, поддерживается в стабильном состоянии. «Региональная власть действует как доминирующий игрок, при этом системные партии имеют неплохие возможности для осуществления политической деятельности — в таком договорном, я бы сказал, формате, который присущ и федеральному уровню. Регион показывает в политическом смысле, с одной стороны, стабильность и наличие ярко выраженного политического игрока, а с другой — относительно приемлемые условия для деятельности системной оппозиции. ЛДПР, например, очень активно критикует региональную власть и неплохо выступает на выборах, и никто партии в этом не препятствует. В регионе не наблюдается протестных акций серьезных, нет сейчас серьезных внутриэлитных конфликтов, и с точки зрения политического менеджмента региональная власть неплохо управляется», — считает Владимир Слатинов.

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Спорным моментом, о котором упомянул Владимир Слатинов, является не слишком высокий рейтинг губернатора. Однако, по мнению политолога, ситуация не критична и объясняется региональными особенностями политической культуры: куряне имеют привычку «ворчать» на региональную власть, даже когда область демонстрирует улучшение основных показателей. Напомним, в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций, в октябре Александр Михайлов занял 59-е место, за месяц спустившись на две позиции.

При этом конфликты, центром которых стала Курская область в преддверии выборов 18 сентября 2016 года, эксперт не назвал в числе факторов, которые могут сказаться на позициях губернатора, так как региональные власти вовремя и грамотно пошли на компромисс. Во время предвыборной кампании Курская область была названа в числе 13 регионов, где, по мнению главы ЦИК Эллы Панфиловой, возможно «ненадлежащее применение административного ресурса». Ранее Элла Памфилова предложила секретарю избиркома Курской области Сергею Мальцеву покинуть свой пост — из-за жалоб на нарушения, допущенные при приеме документов от кандидатов в депутаты областной думы от партии «Патриоты России». В областной администрации в ответ на обвинения ЦИК заявили, что власти, как и в предыдущие 15 лет, примут все меры для обеспечения законности при проведении выборов, «включая недопущение вмешательства в какой-либо форме в деятельность областной и территориальных избирательных комиссий».

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Недавно Галина Заика была рекомендована Центризбиркомом к избранию в новый состав Курского избиркома в качестве руководителя. Секретарь Сергей Мальцев, которому и были предъявлены основные обвинения со стороны избиркома, ушел к моменту формирования нового состава избирательной комиссии. «ЦИК фактически согласился с мнением региональной власти, и Курская область была названа примером субъекта федерации, который смог пойти на компромисс с ЦИК и «сохранить лицо». Вся история определенного противостояния ЦИК и курского избиркома закончилась серьезным компромиссом, и в этом случае еще раз проявилась политическая гибкость Михайлова. Никаких последствий для него эта история уже иметь не будет», — уверен политолог.