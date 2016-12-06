Алеппо, Сирия, 6 декабря, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Переговоры между так называемой вооруженной сирийской оппозицией и представителями Российской Федерации о выходе боевиков из осажденной части Алеппо закончились безрезультатно. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил журналистам член Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии Самир Нашар.

Freedom House Сирийские боевики

Он сообщил, что переговоры завершились 4 декабря вечером и ни к чему не привели.

«Группировки — каждая отдельным письмом — оповестили американского чиновника, который контактировал с ними и попросил покинуть Алеппо. Они сообщили, что будут сражаться в Алеппо до конца и не покинут его», — заявил Нашар.

Кроме того, представитель так называемой сирийской вооруженной оппозиции отметил, что, скорее всего, будут предприниматься новые попытки через США и Турцию возобновить обсуждение условий выхода из Алеппо.

«Если согласятся выйти, то на каких условиях, какие уступки могут предоставить группировки», — подчеркнул Нашар.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что боевики в Восточном Алеппо будут уничтожены, если они не согласятся выйти из города добровольно.

Также Лавров заявил, что предложения США по выводу боевиков из Алеппо, сделанные государственным секретарем Джоном Керри, были отозваны.