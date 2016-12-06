Ташкент, 6 декабря, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Узбекистан с 1 апреля 2017 года отменяет визовый режим для туристов из ряда стран, следует из указа «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристической отрасли Республики Узбекистан».

Picserver.org Без виз

В список стран входят граждане Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Республики Корея, Сингапура, Финляндии, Швейцарии и Японии, въезжающие в страну в туристских целях на срок не более 30 дней.

Кроме того, отменяется визовый режим для граждан Бельгии, Индонезии, Китая (в составе туристских групп), Малайзии, США, Франции, Вьетнама, Израиля, Польши, Венгрии, Португалии и Чехии, достигших возраста 55 лет и въезжающих в Узбекистан в туристских целях на срок не более 30 дней.

Граждане указанных стран при въезде в Узбекистан уплачивают въездной сбор в размере 50 долларов, с зачислением его в государственный бюджет. Документ, подтверждающий уплату въездного сбора, будет служить основанием для въезда в страну.

Соответствующим ведомствам поручено до апреля следующего года принять необходимые меры по внедрению в международных аэропортах Ташкента, Самарканда, Бухары и Ургенча системы таможенного контроля «зеленый коридор» для иностранных туристов, прибывающих (убывающих) в республику, с упрощенной процедурой прохождения паспортного и таможенного контроля, получения багажа и транспортного обслуживания.

Также, в аэропортах и вокзалах республики планируется организовать раздельное прохождение паспортного контроля резидентами и нерезидентами с целью создания дополнительных удобств иностранным гражданам и ускорения процесса прохождения данной процедуры.