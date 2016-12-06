Париж, 6 декабря, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Власти Франции осудили атаку на российский полевой госпиталь в сирийском городе Алеппо. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил представитель министерства иностранных дел Франции Ромен Надаль.

Publicdomainpictures.net Госпиталь

«Франция осуждает нанесение огневого удара 5 декабря, объектом которого стал госпиталь в западной части Алеппо. Погибли несколько гражданских лиц, а также двое врачей», — сказано в заявлении МИД Франции.

Нападение на российский госпиталь в Алеппо французское внешнеполитическое ведомство охарактеризовало, как «новое серьёзное нарушение норм международного права».

Напомним, боевики обстреляли российский мобильный полевой госпиталь, развернутый в Алеппо для оказания медицинской помощи местному населению. В результате обстрела погибла российская военнослужащая-медик. Двое медицинских работников получили тяжёлые ранения, одна из них впоследствии скончалась.