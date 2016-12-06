Минск, 6 декабря, 2016, 18:13 — ИА Регнум.



Советский плакат. 1965

В ходе состоявшегося 6 декабря совещания по проблемам реализации декрета президента Белоруссии №3 «О предупреждении социального иждивенчества» от 2 апреля 2015 года, известного также, как «декрет о тунеядцах», приняты поправки в данный документ. Об этом сегодня, 6 декабря проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

На совещании, которое провёл Александр Лукашенко, «приняты некоторые новации», сообщила президентская пресс-служба, отметив: «Прежде всего, это касается трудных жизненных ситуаций и предоставления права местным органам власти принимать решения об освобождении от уплаты сбора граждан на соответствующих основаниях. Планируется, что этим правом будут наделены местные советы депутатов и исполнительные органы. Процесс принятия решений в данной сфере отдадут на контроль руководителям регионов».

По итогам совещания будет расширен перечень категорий граждан, которые будут освобождаться от уплаты сбора: «Это, например, те, кто проходит альтернативную службу, спортсмены, состоящие в списочном составе национальной или сборной команды Белоруссии по тому или иному виду спорта и не получающие какого-то дохода».

Лукашенко поддержал предложение в качестве уплаченного подоходного налога с физических лиц учитывать также суммы такого налога, на которые он был уменьшен в результате применения установленных законодательством налоговых вычетов, как, например, в случае оказания государственной социальной поддержки при строительстве жилья или получении образования.

Всего извещения об уплате «налога на тунеядцев», формально считающегося сбором, направлены 73 тысячам граждан Белоруссии, из которых 9,5 тысяч человек уже сделали соответствующие платежи. Размер такого сбора сейчас составляет 20 базовых величин (около $215 в эквиваленте), за неуплату предусмотрен штраф и даже административный арест с привлечением к «общественно полезным работам». В ходе совещания был рассмотрен и этот вопрос.

«Еще одно изменение коснется переноса сроков выдачи извещений и уплаты сбора за 2015 год на 20 января и 20 февраля 2017 года соответственно. Это сделано в том числе с учетом необходимости совершенствования сформированной информационной базы данных плательщиков сбора», — проинформировала президентская пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, в белорусском законодательстве отсутствует термин «тунеядство», а численность безработных, по подсчётам Белстата, на конец октября составила 0,8% от экономически активного населения (36,5 тысячи человек). Тем не менее, декрет «о тунеядцах», подписанный Александром Лукашенко 2 апреля 2015 года и введённый в действие с 1 января 2015 года, предусматривает взимание специального сбора с безработных и иностранцев, в том числе с граждан России. Сейчас в России активно обсуждается возможность введения такого же «налога на тунеядцев», при этом белорусский опыт, как правило, игнорируется.

Экономический эффект от реализации в Белоруссии «декрета о тунеядцах» не очевиден даже для тех, кто его задумал и реализует. В ходе совещания 6 декабря Лукашенко отметил, что если «этот документ не нужен, мы его отменим». Говоря о «тунеядцах», он заявил: «Меня здесь больше даже настораживает и беспокоит не то, что они приходят в здравоохранение, ещё куда-то, льготы получают определённые, бесплатное обслуживание. Меня больше всего волнует реакция людей на бездельников. Я с советских времен помню и знаю, сталкивался с таким: кто-то работает, а кто-то просто отдыхает, и как трудяги на это реагировали».

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