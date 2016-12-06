Чебоксары, 6 декабря, 2016, 17:59 — ИА Регнум. При нынешнем подходе руководство Чувашии, которое больше занято «беспардонным администрированием», чем решением актуальных социально-экономических задач, у власти «долго не удержится». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказали депутаты Госдумы от Чувашии, комментируя информацию о том, что в администрации президента РФ готовится список регионов, где в ближайшее время может произойти смена губернаторов. Причислять главу Чувашии Михаила Игнатьева в одну из трёх условных групп губернаторов парламентарии отказались, заметив при этом, что «хвалиться нечем».

Cap.ru 2016 год, обрушение моста в Порецком районе. Сурский мост — как «олицетворение» ситуации в Чувашии

Читайте также: В Администрации президента готовят список регионов, где сменят губернаторов

Глава комитета по экономической политике, лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков был предельно краток. «О действующем губернаторе говорят либо хорошо, либо ничего. Поэтому ничего не будут говорить», — был лаконичен парламентарий.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов предполагает, что итоговое ранжирование регионов может остаться «чистой формальностью», так как чиновникам надо показать свою работу. Что касается руководства Чувашии, то при нынешнем подходе «долго они там не удержатся». Прежде всего, это связано с тем, что оно больше занято не поднятием экономики, созданием реального производства и решением «проблем, которых очень много», а административным давлением на оппонентов и политическими играми, чтобы «загнать» всех «под управляемую стойку».

«Что касается общих подходов в республике, то я хотел бы обратить внимание на продолжающееся беспардонное администрирование», — говорит парламентарий. И в качестве последнего наглядного примера привёл скандальное распределение зарплатных должностей в Госсовете Чувашии 5 декабря: «Решили по-деревенски командовать, кого из партий куда ставить — вопреки всем договорённостям… У нас и глава республики, и администрация главы Чувашии считают, что они лучше всех знают. Это особое заблуждение».

Читайте также: Главного оппозиционера Чувашии оставили без зарплаты

«Уже три дня звоню руководству (в администрацию главы и Госсовет — прим. ИА REGNUM) — даже телефоны не берут, вот как относятся к федеральному депутату», — констатировал парламентарий. Между тем, «дела в республике неважные», и «хвалиться нечем», тем более, сколько ни говори об успехах — у «народа своё мнение», подчёркивает Валентин Шурчанов. По мнению депутата, «олицетворением» ситуации и «дел в Чувашии» является обрушившийся в этом году мост в Порецком районе: «На таких же опорах стоим, еле двигаемся».

Напомним, ранее политолог Дмитрий Михайличенко, оценивая ситуация в губернаторском корпусе Поволжья, высказал мнение, что Михаила Игнатьева, «может быть», можно отнести в группу «оставить». К первой группе («требуется замена») он отнёс губернатора Пермского края Виктора Басаргина и главу Марий Эл Леонида Маркелова. Стоит отметить, что в ноябрьском рейтинге АПЭК Михаил Игнатьев занимает 30 место и входит в группу губернаторов с сильным влиянием.

Читайте также: Кириенко не сможет обновить губернаторский корпус. Нет времени

Как сообщало ИА REGNUM, управление внутренней политики администрации президента РФ в настоящее время занимается изучением ситуации в российских регионах и в ближайшее время главе государства ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация не очевидна, и по ней пока нет решения. Разновидностей ситуации, при которой необходима смена главы региона, всего три: плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство главой региона и утрата доверия.

Михаил Игнатьев возглавляет Чувашию с августа 2010 года. Тогда Госсоветом Чувашии по представлению президента РФ Дмитрия Медведева он был наделён полномочиями руководителя региона. В 2015 году он досрочно подал в отставку, чтобы осенью того же года принять участие в выборах главы региона. При этом президент Владимир Путин назначал Игнатьева «временно исполняющим обязанности» дистанционно, заочно. С другими губернаторами, досрочниками и с теми, у кого плановые выборы, Путин встречался лично. На выборах в сентябре 2015 года Игнатьев победил с результатом в 65,54% голосовой при явке 58,65% избирателей.

Напомним, в первые же месяцы руководства республикой Михаил Игнатьев ославился публичным конфликтом с первым президентом Чувашии Николаем Федоровым (ныне первым вице-спикером Совета Федерации) и главой МВД по Чувашии Вадимом Антоновым, который впоследствии был переведён в Красноярский край. Годы его руководства сопровождались кадровой чехардой, в результате которой администрация не раз отыгрывала назад, а также громкими коррупционными скандалами (среди арестованных или осуждённых, к примеру, четыре бывших члена правительства: обвинительные приговоры ранее были вынесены бывшему министру спорта Анатолию Николаеву и бывшему министра природных ресурсов Ивану Исаеву, под арестом в настоящее время находятся бывший полпред Чувашии при президенте РФ Леонид Волков и экс-глава Госслужбы занятости населения Сергей Викторов) — в результате Чувашия была выбрана «пилотом» в Поволжье по борьбе с коррупцией.

Из последних прогремевших на всю страну скандалов — многократный рост цен за мусор после запуска нового полигона твёрдых бытовых отходов в Чувашии: данный вопрос дважды поднимали члены ОНФ перед президентом РФ Владимиром Путиным, который поручил Генпрокуратуре, Минстрою и ФАС провести проверку. Надзорные ведомства установили, что цены были завышены — но глава Чувашии Михаил Игнатьев прокурорское представление отклонил, а концессионер пошёл в суд.

Читайте также: Путин и полигон мусорной войны: Чувашия за неделю

Экономические и социальные показатели Чувашии сдержанные. Согласно последним данным Росстата (январь-сентябрь, январь-октябрь), продолжают сокращаться объёмы жилищного строительства, снижаются инвестиции. Индекс промышленного производства в январе-октябре составил 108,5% — это произошло после значительного прошлогоднего падения, когда годовой индекс снижен до 95,1% (хуже показатель в ПФО был только в Мордовии). В этом году сравнении с другими регионам Поволжья в Чувашии более всего упали объёмы перевозки грузов, республика также является аутсайдером по грузообороту и розничной торговле (13 место из 14 регионов ПФО), по среднедушевым доходам (13 место) и уровню средней зарплаты (11 место). При этом по удорожанию платы за ЖКУ Чувашия находится в числе лидеров в стране — на 9-м месте в России.

Читайте также: Как живётся в Чувашии: данные статистики

Кроме того, Чувашии нет в списке 20 регионов, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий в 2015 году. Среди лучших регионов будут распределены дотации в размере 5 млрд рублей.