Москва, 6 декабря, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Специалисты холдинга «Вертолеты России» готовятся к транспортировке индонезийских ударных вертолетов Ми-35П в Россию для проведения капитального ремонта машин, сообщил журналистам генеральный директор холдинга Александр Михеев.

Af.mil Вертолёты Ми-35

В соответствии с подписанным в сентябре 2016 года контрактом, российский холдинг проведет капитальный ремонт индонезийских вертолетов Ми-35П на производственной базе АО «150-й авиационный ремонтный завод». 28 ноября 2016 года индонезийские специалисты совместно с сотрудниками российского предприятия проводят демонтаж, консервацию и погрузку вертолетов и их комплектующих.

Российские ударные вертолеты Ми-35П впервые были приобретены Индонезией в сентябре 2003 года. В сентябре 2007 года индонезийским ВВС была поставлена следующая партия этих машин. С тех пор ремонт и сервисное обслуживание боевых машин российского производства осуществляет холдинг «Вертолеты России».

В 2016 году были заключены новые контракты на поставку авиационно-технического имущества для вертолетов российского производства, состоящих на вооружении ВВС Индонезии.

Ми-35 является экспортным вариантом российского ударного боевого вертолета Ми-24. Вертолет способен уничтожать живую силу и бронетанковую технику противника, осуществлять огневую поддержку сухопутных и десантных подразделений, эвакуировать раненых и больных, а также перевозить грузы в транспортном отсеке и на внешней подвеске.