Челябинск, 6 декабря, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Явно демонстрируемая президентом РФ Владимиром Путиным поддержка губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — не повод «почивать на лаврах». Экономика — слабое место главы региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили эксперты Челябинской области.

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Отметим, Южный Урал пользуется традиционным пристальным вниманием президента России. При Борисе Дубровском он был в регионе дважды. Первый раз 31 августа 2014 года. Второй — 5 декабря 2016-го. Также три раза он встречался лично с губернатором.

Последний раз о встрече Путина и Дубровского было официально сообщено в апреле 2016 года. По итогам поездки, прошедшей 5 декабря, информации о встрече не было. Злые языки намедни утверждали, что если глава государства не встретится с южноуральским губернатором, то тому можно будет готовиться в отставку.

Впрочем, Дубровский встретил Владимира Путина в Челябинске. А значит, встреча, пусть и неофициальная, всё-таки была.

Борис Дубровский стал исполняющим обязанности главы региона 15 января 2014 года. А 14 сентября того же года уверенно победил на выборах губернатора. За него отдали голоса 996 тыс. 347 избирателей. Это 86,37% от общего количества пришедших на выборы, но лишь 36,62% от всего количества избирателей, внесённых в списки.

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Из причин, по которым губернатора региона могут отправить в отставку, называются провальное, по сравнению с другими регионами, проведение избирательной кампании. Явка на пункты для голосования была существенно ниже, чем в других регионах. Также постоянным объектом критики действующий губернатор Челябинской области оказывается из-за падающих экономических показателей и провальной, выраженной в популистских, нереализуемых проектах, экономической политики.

Разговоры об уходе Дубровского, как правило, являются следствием информационных вбросов, которые большей своей частью совершенно не обоснованы и достаточно быстро и легко опровергаются. Называлась кандидатура члена Совета Федерации Ирины Гехт, которую якобы «двигает» председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Сама Ирина Гехт категорически опровергла подобного рода слухи, отметив, что они запущены СМИ и не имеют под собой никаких оснований. Еще один претендент, обсуждаемый в политических кулуарах — председатель регионального законодательного собрания Владимир Мякуш, который также якобы опирается на влиятельных людей в Москве.

Отметим, буквально через год после того, как губернатор Борис Дубровский занял пост главы региона, стали появляться сообщения об его отставке. Поначалу языки сулили уход на повышение в Москву, ему прочили пост главы министерства промышленного развития, который ныне занимает Денис Мантуров. При возможном уходе Дубровского с поста, как минимум работу в статусе и.о. главы региона прочили даже не первому заместителю губернатора Евгению Редину, а курирующему экономический блок областному вице-премьеру Руслану Гаттарову. Молодой и амбициозный кандидат на пост главы Челябинской области также якобы пользуется поддержкой московских высокопоставленных лиц.

Губернатор взялся за выполнение таких крупных, в государственном масштабе для нынешней России, проектов как проведение саммитов БРИКС и ШОС. Это может помочь привлечь средства на развитие Челябинска и области. Успех этих планов послужит плюсом и региону, и его руководству.

Минусом для региона является непростая экономическая ситуация. По данным органов статистики, в Челябинской области происходит падение практически во всех отраслях экономики. За 10 месяцев 2016 года промышленное производство сократилось на 4%, строительная отрасль и инвестиции в основной капитал уменьшились на 9%, а розничный товарооборот — почти на 10%. Существенное снижение показателей произошло в строительной сфере, падает розничная торговля. Сложная ситуация с занятостью населения, в связи с высвободившимся персоналом крупных промышленных предприятий. Фиксируются сокращения численности предприятий малого и среднего бизнеса. Развиваются лишь отрасли сельского хозяйства, а также оборонно-промышленного комплекса.

Негативно сказались на регионе и политические скандалы. Помимо скандала, связанного с вице-губернатором Иваном Сеничевым, который прославился на всю страну нелицеприятными словами, высказанными в адрес курируемой Челябинской области, а также скандалом, связанным с арендой дорогостоящих иномарок и конфликтом с ЧОП, оказывающей услуги руководству, специалисты указывают на другую историю, начавшуюся практически сразу после вступления Дубровского в должность. Это эпопея с экс-вице-губернатором Николаем Сандаковым. Заместитель губернатора попал под следствие в марте 2015 года.

Летом 2016 года разразился скандал с недопуском бывшего губернатора региона Михаила Юревича на выборы в Государственную думу. В итоге проблема была решена: Юревич ушёл в политическое небытье. Казалось, угроз губернатору больше нет. Но 26 октября на седьмом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты», которое состоялось в пресс-центре ИА REGNUM, политолог Григорий Казанков высказал мнение, что после прошедших выборов возможно разрастание конфликтов внутри региональных элит. Среди регионов, в которых эти конфликты могут разгореться, он назвал и Челябинскую область.

Позднее он пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что базовые причины конфликтности элитных групп в экономике региона остались неразрешенными, и это может стать причиной нарушения стабильности в регионе. В свою очередь, социально-экономическая обстановка будет существенно влиять на общественно-политическую, которая в преддверии президентских выборов станет объектом особо пристального внимания властей всех уровней.

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При этом эксперты оценивают шансы «выживаемости» Дубровского как губернатора Челябинской области достаточно высокими, однако, как показала реальность последнего времени, — «неприкасаемых» нет. А политолог Александр Мельников называет ситуацию в регионе стабильной.

«Сейчас никто из губернаторов в связи с новыми критериями оценки не может быть до конца уверенным в силе своих позиций. Я считаю, что за те два с лишним года работы, которые провел Дубровский, основания какие-то говорить о его отставке были исключительно в виде всяческих информационных вбросов. Что касается работы и ситуации в экономике региона, таких оснований для оргвыводов нет. Если у президента или у кого-то на федеральном уровне возникнет мнение, что, к примеру, Дубровский (были вбросы годичной-полугодичной давности) может быть востребован на федеральном уровне и на уровне правительства, но такие вещи тоже крайне сложно прогнозировать. Мы знаем, что решения, которые исходят от первого лица государства, зачастую бывают мало прогнозируемые в этом смысле. Я на сегодняшний день вижу в «утекающей» информации гораздо большей именно политической интриги и желания оппонентов ослабить позиции губернатора региона, нежели реальной фактуры», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM политолог Александр Мельников.

Помимо очевидной продолжающейся внутриполитической борьбы в регионе, считает политолог, инструмент использования интриг местных клановых групп активно применяется федеральными политиками. «Единственная проблема, которую я реально вижу и которая, собственно говоря, была заложена изначально, еще при рекомендации Дубровского перед тем как он был назначен в качестве «и.о.» — то, что он выходец из Магнитогорска, и то, что в Челябинске достаточно сильно развита и дополнительно подогревается оппонентами «магнитофобия». Местные челябинские элиты безрадостно восприняли приход руководителя из Магнитогорска, и эта тема тянется на протяжении всего времени работы областной команды», — считает политолог.

При этом сам факт освещения назначения Дубровского на пост губернатора, при котором его благосклонно принимал президент РФ Путин в Москве, и в дальнейшем, когда освещался отчет губернатора перед главой государства, играет на ныне действующего главу региона, отметил политолог.

«Встреча при назначении Дубровского у Путина, и затем рабочая встреча Путина с Дубровским, которая проходила этой весной и была посвящена той же подготовке потенциальной к проведению международных саммитов в 2020 году, они указывали как раз на то, что основной точкой опоры, основным ресурсом политическим Дубровского является как раз поддержка его Путиным», — заключил Александр Мельников.

Напомним, в Администрации президента готовят список регионов, где сменят губернаторов. В январе 2017 года президенту РФ будет представлен список регионов с ранжированием. В нем будут отмечены регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения». При этом отмечаются критерии, при которых необходима смена руководства региона. Это плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство главой региона и утрата доверия.

Официально полномочия губернатора региона заканчиваются в сентябре 2019 года. В Рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации, который подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций, по итогам ноября Борис Дубровский занимает 31 позицию. Для сравнения, в рейтинге за июль у него было 27 место. При этом в августе он поднялся на одну позицию, в сентябре вернулся к июльскому показателю, а по итогам октября опустился на 30-е место. Но по-прежнему он остаётся в группе губернаторов, имеющих сильное влияние, и до выхода из этой группы ему ещё далеко.

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