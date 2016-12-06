Эссен , Германия, 6 декабря, 2016, 15:43 — ИА Регнум.



Like.lb.ua Женщина в паранже

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала запретить ношение в стране паранджи, а также отметила, что кризис с беженцами не должен больше повториться, сообщает The Independent.

С таким заявление Меркель обратилась к членам своей партии Христианско-демократический союз Германии.

«Вуаль, которая полностью закрывает лицо, должна быть запрещена везде, где это по закону возможно», — заявила она делегатам в Эссене, что вызвало волну поддержки.

Призыв Меркель связан с её попыткой баллотироваться на четвертый срок на пост канцлера. Два года назад её поддержка составляла 96,7% партийных делегатов, но на данный момент её популярность сократилась из-за кризиса с мигрантами.