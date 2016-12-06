Ашхабад, 6 декабря, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В 2016 году лидером по объемам поставок природного газа в Китай является Туркмения. По официальным данным, за 10 месяцев республика экспортировала в КНР 18,32 млн тонн газа, что на 11,2% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2015 года. Об этом сообщило агентство «Нефтегаз.ру» со ссылкой на информацию Главного таможенного управления Китая.

Природный газ

Отмечается, что доходы туркменского государства от газовых поставок на китайскую территорию сократились на 29%, составив лишь $4,68 млрд (более 299,16 млрд рублей). При этом средняя стоимость газа из Туркмении для Китая составила $255 (16,3 тыс. рублей) за тонну, снизившись за год на $145 (свыше 9,2 тыс. рублей) за тонну.

«Узбекистан поставил в Китай в 2,4 раза больше газа, чем в январе-октябре 2015 года — 2,73 млн тонн. Доход республики от экспорта вырос на 61,9% — до $602,29 млн (38,5 млрд рублей), а средняя цена сократилась на $108 (6,9 тыс. рублей) за тонну — до $220 (14 тыс. рублей) за тонну. Из Казахстана поставлено на 4,3% больше газа — 229,14 тыс. тонн, а вот сумма снизилась на 0,7% — до $41,05 млн (свыше 2,62 млрд рублей)», — уточнило ведомство.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время основным потребителем туркменского природного газа является Китайская Народная Республика. Отметим, что ранее Туркмения изъявила намерение к 2030 году увеличить добычу голубого топлива в четыре раза — до 230 млрд кубометров за счет дальнейшего обустройства крупнейшего в этой среднеазиатской стране месторождения «Галкыныш» и начала разработки еще около 30 газовых месторождений.