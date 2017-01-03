Москва, 4 января, 2017, 01:33 — ИА Регнум. Доллар будет укрепляться по отношению к евро и фунту стерлингов в 2017 году. Это будет связано с тем, что ФРС продолжит ужесточать монетарную политику, а европейские экономики и экономики сырьевых стран продолжат испытывать трудности, считает ведущий аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

Eli Christman Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)

«Доллар США — самая перспективная валюта на 2017 год. ФРС продолжит ужесточать монетарную политику, поднимая ключевую ставку, а оппоненты (евро, фунт, сырьевые валюты), наоборот, продолжат испытывать трудности в своих экономиках. От ЕЦБ ожидаются очередные количественные смягчения и продолжение периода низких ставок», — рассказывает эксперт.

Такой резонанс со стороны центробанков может привести валютную пару евро/доллар к историческому минимуму в районе 0,8, считает он. «Фунт стерлингов, скорее всего, также не устоит перед американской валютой: уровень 1,1000 долларов за фунт может быть достигнут ближе к концу 2017 года», — прогнозирует Мельников.

По нефти и, как следствие, по российскому рублю ожидаются широкие диапазоны динамики курсов, говорит аналитик. «Первую половину 2017 года «чёрное золото», скорее всего, будет ожидать давление, поэтому цены могут упасть до 25 долларов за баррель. Однако во второй половине года мы ждем новой волны роста нефтяных котировок к 50 — 60 долларов за баррель. Валютная пара доллар/рубль в начале года может достигать уровня 75 рублей за доллар, но среднегодовой прогноз находится в районе отметки 60 рублей за доллар», — предполагает эксперт.

В России в 2017 году ожидается снижение инфляции и, как следствие, ключевой ставки ЦБ, полагает Мельников. «Кредиты станут более доступными, что приведёт к росту потребительского сектора, который долгое время был самым быстрорастущим среди развивающихся стран мира. Бурного роста ВВП ожидать, конечно, не стоит, но восстановление экономики продолжится», — убежден эксперт.