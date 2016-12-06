Вильнюс, 6 декабря, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Правительство Литвы под руководством премьера Саулюса Сквернялиса сегодня, 6 декабря, представляет в парламенте свою программу. Только после одобрения Сейма правительство формально вступит в свои полномочия. ИА REGNUM изучило 132-страничный документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Миный Атом

О строительстве Белорусской АЭС в 50 километрах от Вильнюса в программе говорится следующее: «Большое беспокойство вызывает поспешное строительство Островецкой (так в документе — прим. ИА REGNUM ) АЭС у самых границ Литвы. Будучи уверенными, что безопасных атомных станций нет, высказываемся против строительства АЭС в регионе. Если вместе с международным сообществом не удастся остановить строительство Островецкой АЭС, мы не примем произведённое на ней электричество на рынке нашей страны, как можно быстрее синхронизируем свои сети с Западом и инфраструктурно ограничимся от рынка Востока».

Синхронизация с сетями ЕС и выход из БРЭЛЛ названы одним из приоритетов новых литовских властей.