Москва, 6 декабря, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В России лидерами рейтинга открытости среди федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) в 2016 году признаны МЧС, Минобороны и Россельхознадзор. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Mcr.doingbusiness.ro Рейтинг

Наименее «открытыми» ведомствами, согласно результатам исследования, являются Роспотребнадзор, Минприроды, Росздравнадзор, Минтранс, ФССП, Минкавказ, Минсельхоз, Минвостокразвития, Росавтодор, Минстрой.

В ТОП-10-лидеров роста (повышение места в рейтинге по отношению к результатам 2015 г.) вошли Россельхознадзор (+18), Минкультуры (+18), Росрыболовство (+17), Росалкогольрегулирование (+13), Минздрав (+11), Минэнерго (+10), Минпромторг (+10), Минобрнауки (+8), Минюст (+7), МВД (+6).

К десятке ведомств, чье положение в рейтинге ухудшилось наиболее заметно, относятся Роспотребнадзор (-19), Минспорт (-18), Росздравнадзор (-18), Минэкономразвития (-17), Минвостокразвития (-12), Минтруд (-10), Росаккредитация (-10), Минприроды (-10), Минфин (-9), ФАС (-9).

Отметим, рейтинг открытости ФОИВ-2016 составлен на основе оценок четырех референтных групп (население, исполнители, представители бизнеса, эксперты) информированности о деятельности ФОИВ (освещение в СМИ, доступность, понятность и доверие к информации); взаимодействия с референтными группами (ФОИВ с Общественным советом и населением); оценки деятельности ФОИВ и уровня коррумпированности ведомств.

Опрос проведен июле-сентябре 2016 г. в несколько этапов: 1) 27 всероссийских опросов — по 1200 человек (один опрос по каждому ФОИВ). Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров; 2) Опросы исполнителей (сотрудники региональных и муниципальных органов власти, руководители общественных объединений) (5700 человек); 3) опросы представителей бизнеса (руководители предприятий и организаций) (5700 человек); 4) экспертные интервью (367 человек).

Комплексный индекс открытости органов федеральной исполнительной власти (ФОИВ)(приведены значения в пунктах, в скобках — прирост в местах по отношению к результатам 2015 года)

I группа (безусловно открытые)

58,7 (+1)

57,5 (-1)

53,7 (+18)

II группа (скорее открытые)

53,4 (+2)

52,8 (+18)

52,7 (+5)

52,0 (+5)

51,9 (+1)

51,5 (+7)

51,4 (+4)

51,3 (+6)

50,7 (+10)

50,2 (-9)

49,9 (-9)

49,4 (+10)

49,3 (+17)

49,2 (-2)

III группа (скорее закрытые)

48,6 (-10)

48,5 (+11)

48,5 (-17)

48,1 (+8)

47,9 (+13)

47,8 (+4)

47,8 (+3)

47,6 (-18)

47,3 (-7)

47,0 (+5)

46,9 (-10)

IV группа (закрытые)

46,2 (-19)

45,9 (-10)

45,8 (-18)

45,3 (-5)

45,0 (+5)

44,8 (+2)

43,9 (-4)

43,5 (-12)

42,9 (-1)

42,9 (-3)