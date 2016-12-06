Москва, 6 декабря, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Новая доктрина информационной безопасности РФ, утверждённая президентом РФ, не создаёт проблем для историков с альтернативной позицией по ряду исторических событий. Об этом 6 декабря журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, не создает», — сказал Песков.

По его словам, исторические исследования и работа в архивах — «это работа, которой придается большое значение»: «В то же время нельзя отрицать, что мы сталкиваемся с действиями, можно сказать, даже с целенаправленной линией, которая направлена на извращение исторических фактов, передергивание, манипуляцию историческими фактами, с тем чтобы оказать идеологическое давление. Это не секрет, этому надо противодействовать, но это не исключает научно-исследовательского плюрализма. И не может исключать».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утверждается новая доктрина информационной безопасности, текст документа опубликован на интернет-портале правовой информации.

Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере. При этом в указе отмечается, что свои возможности по информационно-техническому воздействию на структуру РФ в военных целях наращивает «ряд зарубежных стран».

Одним из основных направлений по обеспечению информационной безопасности является «стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов», которые могут возникнуть в случае применения информтехнологий.