Москва, 6 декабря, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Новая Доктрина информационной безопасности отражает изменившуюся ситуацию в мире в связи с развитием информационных технологий, спектр угроз расширился и все более смещается в сферу коммуникационных сетей и бытовых цифровых технологий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике, один из руководителей Института развития интернета (ИРИ) Леонид Левин («Справедливая Россия»).

geralt Хакеры. Атака

По его мнению, самый важный момент доктрины — это признание того, что интернет является таким же пространством международной политики, как любая другая среда, соответственно, в Сети также возможны военные угрозы и военные конфликты.

«Прямо говорится, что спецслужбы отдельных стран с государственным размахом используют ИТ в злонамеренных целях, и это представляет очевидную угрозу суверенитету нашей страны и благополучию граждан», — указал он.

Сохраняются старые угрозы со стороны экстремистов и наркоторговцев, компьютерных взломщиков и мошенников, однако новым является выход сетевых угроз на уровень межгосударственного противостояния.

«Понятие «кибервойна» стало не игрушкой подростков и футурологов, а фактором международных отношений. Все это еще раз напоминает нам о не раз высказывавшихся в России предложениях создать международный институт регулирования интернета на уровне и по принципам ООН. Благородная цель предотвращения войны, лежащая в основе идеологии ООН, становится крайне актуальной», — напомнил парламентарий.

В доктрине важно и то, что на самом высоком уровне выражается приверженность принципам свободы слова и свободного информационного обмена, уделено внимание защите частной жизни российских граждан в ходе обработки персональных данных.

Левин также отметил, что содержание доктрины четко свидетельствует о том, что принятие в прошлом созыве закона «О реестре отечественного программного обеспечения», было своевременным и крайне необходимым. Доктрина четко указывает на то, что продолжается наращивание возможностей иностранных государств в части воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях, говорит депутат. «Закон заложил основы перехода государственной информационной системы на отечественное программное обеспечение и позволяет надеяться на то, что российский суверенитет в информационной сфере будет обеспечиваться на основе российских технологий точно также, как это имеет место в других критических для обороны и безопасности сферах», — заявил Левин, отметив, что это особенно значимо для объектов критической инфраструктуры, которые в сетевой сфере чрезвычайно зависимы от программного обеспечения.