Москва, 6 декабря, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Представители непарламентских партий примут участие в рассмотрении проекта федерального бюджета на 2017 и плановый период 2018—2019 годов в Госдуме, которое состоится 9 декабря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») в ходе встречи с представителями непарламентских партий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По его словам, самый важный закон на этой сессии Госдумы — закон о бюджете на 2017 год и плановый период 2018—2019 годы. «Госдума находится в процессе обсуждения этого закона, он принят в первом чтении, сейчас идет работа над вторым чтением, которое состоится 7 декабря, 9 декабря он будет рассмотрен в третьем чтении. Мы хотели бы пригласить вас, представителей непарламентских партий, на третье чтение закона о федеральном бюджете, сегодня мы проводим предварительное обсуждение», — сказал Жуков.

Два представителя непарламентских партий получат возможность выступить, добавил он. «Они смогут донести свое мнение», — отметил Жуков, подчеркнув, что политические партии, представленные в Госдуме, могут взять его «на вооружение».

Накануне комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять проект бюджета на 2017−2019 годы во втором чтении.

Решение о том, чтобы пригласить в Госдуму на обсуждение проекта бюджета 2017−2019 гг. представителей непарламентских партий, было обусловлено позицией председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, который считает важным учесть мнение более широкого политического спектра по этому вопросу.