Чебоксары, 6 декабря, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Чувашии на 1 декабря 2016 года общий размер задолженности государственных и муниципальных заказчиков по исполненным контрактам составил 167,89 млн рублей. В том числе задолженность муниципальных заказчиков превысила 134,3 млн рублей, государственных заказчиков — 33,56 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Чувашии по итогам проведённых проверок.

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Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти на территории Чувашии задолженности по исполненным государственным контрактам не имеют. Задолженность органов исполнительной власти Чувашской Республики по таким контрактам составляет 761,5 тыс. рублей. Вследствие неисполнения заказчиками своих обязательств нарушены права 293 хозяйствующих субъектов.

В частности, в деятельности администрации Чебоксарского района выявлены факты несвоевременной оплаты жилья, приобретаемого в рамках реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. По данным прокуратуры, несвоевременное исполнение обязательств по оплате таких жилых помещений повлекло обоснованное обращение подрядных организаций в суд и взыскание с администрации района суммы основного долга и дополнительных расходов на общую сумму около 300 тыс. рублей. В этой связи в адрес главы районной администрации внесено представление.

В результате принятых прокурорами мер по состоянию на 1 декабря заказчиками погашена задолженность по исполненным контрактам на общую сумму 45,6 млн рублей, в том числе по государственным контрактам — 5,5 млн рублей, муниципальным — 40,1 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе-сентябре 2016 года в Чувашии сфере закупок товаров, оказания работ и услуг по обеспечению государственных и муниципальных нужд выявлено около 600 нарушений, опротестовано 10 незаконных правовых актов и внесено 272 представления. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 224 лица. По материалам прокурорских проверок органами предварительного расследования возбуждено пять уголовных дел.

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Отметим, ранее в Чувашии уголовным делом обернулось строительство школы за 290 млн рублей в Чебоксарском районе — самом крупном сельском муниципалитете республики. Дело завели на главу администрации района Георгия Егорова, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Прокуратура Чувашии установила, что Егоров нарушил требования федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По данным надзорного ведомства, в феврале 2014 года подрядчик (ООО ТПК «Шыгырданы») уведомил об отсутствии средств на продолжение строительства, однако чиновник не принял меры, чтобы заставить строителей исполнить взятые на себя обязательства.

«Закон запрещает изменять существенные условия муниципального контракта и увеличивать стоимость объекта без изменения объемов работ. Однако чиновник, превышая свои должностные полномочия, принял решение о предоставлении из местного бюджета субсидии на возмещение дополнительных расходов, связанных с привлечением подрядчиком кредитных ресурсов, и возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на строительство указанного объекта», — отмечали в ведомстве. По информации прокуратуры, на основании данного решения с сентября 2014 года по декабрь 2015 года на счет строительной компании дополнительно к сумме контракта были перечислены бюджетные средства. Ущерб, причиненный муниципальному бюджету, оценивается в 19,8 млн рублей.

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