Волгоград, 6 декабря, 2016, 11:59 — ИА Регнум. На Волгоградскую область надвигается сильный ветер. Предупреждение о неблагоприятных погодных условия распространило региональное ГУ МЧС, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Кузьма Петров-Водкин. Ураган. 1914

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, парковать машины в безопасные места — вдали от деревьев и рекламных щитов, а также держаться подальше от шатких строений и слабо укреплённых конструкций.

Также по теме: В Волгоградской области ликвидированы последствия разгулявшегося ветра По сообщению синоптиков, сегодня днём на территории Волгоградской области и в областном центре порывы юго-западного ветра могут достигать до 15−20м/с. Наиболее вероятно усиление ветра в Михайловском, Еланском, Иловлинском, Ольховском, Палласовском, Руднянском и Фроловском районах области.

В Волгограде первые последствия сильного ветра уже появились. Так, пользователи соцсетей сообщают об отвалившейся части края крыши на здании по улице Павлова, 8 в Тракторозаводском районе. Также, по словам очевидцев, часть крыши упала на машину в Ворошиловском районе. В Красноармейском районе прямо на двухэтажный дом упало дерево. Аналогичное происшествие произошло и в Тракторозаводском районе — старый тополь рухнул прямо на автомобиль.

По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 декабря на большей части территории Волгоградской области прогнозируется снег от слабого до умеренного. В отдельных районах метель.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне штормового ветра, порывы которого достигали скорости 30 м/с, Волгоградская область оказалась в начале апреля текущего года. В результате разгула стихии были повреждены постройки, деревья, ветер стал причиной частичных отключений электроэнергии по северо-востоку региона.