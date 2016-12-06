Москва, 6 декабря, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Важен не только факт обвинения СК украинских военных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Полагаю, что все заинтересованные лица обратят внимание на предъявленное Следственным комитетом РФ обвинение ряду украинских военных и представителей национальной гвардии в причастности к артобстрелам российской территории. Но здесь важен не только сам факт обвинения», — отметил сенатор.

Он обратил внимание на то, что речь идет о событиях июня-августа 2014 года, то есть более чем двухлетней давности. «А, стало быть, украинским силовикам надо окончательно распроститься с иллюзиями, если они, конечно, у кого-то из них еще остались, что время все сотрет. Каждый подобный факт жестко фиксируется, и по нему проводятся необходимые следственные действия», — сказал Клинцевич.

«В результате, что и было обнародовано сегодня, поименно называются все, кто обвиняется в совершении преступлений. Ну, а дальше — рано или поздно — состоится суд», — отметил парламентарий. «Может, прежде чем отдавать преступные приказы, если нет других ограничителей, стоит обо всем этом задуматься?» — рассуждает сенатор.

Личности офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к обстрелам территорий Российской Федерации (РФ) со стороны Украины летом 2014 года, установлены, сообщает СК. СК установил, что к обстрелам причастны командир 72-й отдельной механизированной бригады ВС Украины Андрей Грищенко, который в настоящий момент занимает должность командующего оперативного командования «Юг», а также командир 27-го реактивного артиллерийского полка ВС Украины полковник Валерий Исмаилов. Грищенко и Исмаилову заочно были предъявлены обвинения по статьям «убийство», «покушение на убийство», «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».