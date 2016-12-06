Тегеран, 6 декабря, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Иран не позволит избранному президенту США Дональду Трампу разорвать ядерное соглашение, подписанное с шестью мировыми державами, заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает 6 декабря Reuters.

BotMultichillT Хасан Рухани

«Вы думаете, что США смогут расторгнуть Совместный всеобъемлющий план действий ядерной сделки (JCPOA)? Вы думаете, что мы и наш народ позволим ему это сделать?» — сказал Рухани.

Напомним, во время своей предвыборной кампании Трамп пообещал разорвать ядерное соглашение с Ираном, подписанное в 2015 году. Официальные представители Ирана заявили, что его ядерная программа носит мирный характер и что выполняются все обязательства, указанные в ядерном соглашении.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что готов «сжечь» соглашение, если Трамп решит разорвать его.